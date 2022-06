Francesca De Andrè e l’affondo del padre: “Spero metta la testa a posto”

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 10, 2022 , in Personaggi Tv

Cristiano De Andrè contro sua figlia: “Spero inizi a capire tante cose”

Oggi il popolare cantautore ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Ed ovviamente non poteva mancare la domanda su sua figlia Francesca De Andrè, la quale è finita recentemente sotto i riflettori perchè vittima di violenze (lei ha accusato il suo ex fidanzato di averla picchiata brutalmente). Su tutta questa faccenda suo padre ha mostrato di avere le idee abbastanza chiare, asserendo di sperare che prima o poi sua figlia metta la testa a posto:

“E’ un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato…Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto…”

Francesca De Andrè nel mirino del padre: “Purtroppo si può avere successo raccontando il peggio”

Successivamente Cristiano De Andrè, in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, sempre parlando di sua figlia, che giorni fa è stata ospite a I Fatti Vostri proprio per parlare della violenza subita, ha anche colto l’occasione per criticare la società di oggi, dove raccontando il peggio di sè stessi si arriverebbe al successo:

“Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di sè stessi…E questo è forse il punto più basso che abbiamo raggiunto…”

Al momento si segnala che la ragazza non ha commentato le parole di suo padre. Romperà il silenzio nelle prossime ore?

Gabriele Parpiglia si scaglia contro Cristiano De Andrè: “Vergognoso”

Questa intervista rilasciata a Il Corriere della sera è stata letta anche dal popolare giornalista e autore Tv sempre molto attivo sui social. Ed in questa circostanza l’uomo non ha nascosto di non aver affatto gradito le parole spese dal cantautore nei confronti della figlia Francesca De Andrè, aggiungendo di essere davvero rimasto molto male:

“Quindi il problema non è la figlia massacrata, come da referto, come i carabinieri hanno certificato…Il problema è la figlia stessa…Che schifo!”

Insomma il giornalista e autore Tv ha dimostrato anche stavolta di non avere i peli sulla lingua non avendo paura di dire ciò che pensa.