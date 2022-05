I fatti vostri, Francesca De Andrè shock: “Sono stata tra vita e morte”

Francesca De Andrè torna sulla violenza subita: il racconto drammatico in tv

Torna a parlare la nipote del grande Faber. Pochi giorni fa Francesca De Andrè ha portato a galla la drammatica storia del suo amore tossico, con l’ex gieffina che questa mattina di lunedì 30 maggio è stata ospite nella trasmissione di Rai1 I fatti vostri. La nipote d’arte ed ex fidanzata di Gennaro Lillio ha preso la parola davanti al duo di conduttori Salvo Sottile e Anna Falchi e ha colto l’occasione per rivelare ulteriori dettagli su quanto accaduto nei mesi passati, con l’ex fidanzato della De Andrè che avrebbe seriamente rischiato di uccidere la modella:

Ho toccato realmente il fondo, sono stata tra la vita e la morte. Tutto è iniziato proprio dopo il Grande Fratello, c’è stata un’escalation di fasi alterne on/off

l’agghiacciante racconto di Francesca nel programma del secondo canale.

La ex gieffina ricorda i momenti complicati: “C’erano dei blackout completi”

La De Andrè, intervistata nei giorni scorsi dal settimanale Chi, ha poi proseguito svelando ulteriori dettagli riguardo a quanto accaduto con l’ex fidanzato. Mesi veramente complicati in cui Francesca è stata praticamente sempre a rischio a causa dei comportamenti aggressivi del compagno, che in alcuni momenti si ritrovava a fare i conti con degli scatti d’ira veramente paurosi: “Poi c’erano dei blackout completi: io non ero più Francesca e diventavo la De Andrè. Fu violenza e crudeltà” – ha confessato la nipote del celebre e compianto artista Fabrizio parlando a I fatti vostri – . Fortunatamente l’uomo di recente è stato allontanato dall’ex gieffina, sperando che sia accaduto in maniera definitiva.

Gli atteggiamenti spropositati dell’ex fidanzato: “Calci in testa”

Tra i tanti momenti di down dell’ex compagno della De Andrè alcuni sono stati particolarmente pericolosi, con la nipote d’arte che ha rischiato seriamente grosso nei momenti di ira più accentuata dell’uomo. In una delle aggressioni Francesca avrebbe ricevuto una serie ripetuta di calci in testa, come spiegato al settimanale gestito da Alfonso Signorini Chi. Sono stati i vicini di casa nel corso dell’attacco più violento a chiamare i carabinieri, allarmati dalle urla dell’ex gieffina che adesso spera solo di ripartire lasciandosi tutto alle spalle, anche se è la cosa più complicata del mondo.