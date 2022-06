GF Vip 7, Giulio Raselli si candida e svela: “Ho contattato Alfonso Signorini”

“Alfonso Signorini sa che sono super pronto”, l’ex tronista deciso a partecipare al noto reality

Giulio Raselli noto al pubblico per essere un ex tronista di Uomini e Donne, non incluso nel cast della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo aver fatto la quarantena, si è candidato nuovamente per entrare nella casa di Cinecittà come concorrente. L’ex giocatore di basket ai microfoni di RTL 102.5 News precisamente nel programma Trends & Celebrities, ha svelato di aver fatto la sua proposta direttamente al popolare conduttore:

“L’ho contattato e sa che sono super pronto. Non mi ha ancora risposto, però è in attesa di risposta”.

Giulio Raselli non nasconde la sua preoccupazione: “Mi è venuta un po’ di ansia”

Lo scorso novembre Giulio Raselli avrebbe dovuto mettere piede nella casa della sesta edizione del GF Vip, ma poi il giorno prima dell’ingresso è stato escluso senza sapere le motivazioni. L’ex volto del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi nonostante ciò è ancora deciso a partecipare al reality show di Canale 5, visto che l’ha fatto sapere durante una chiacchierata a RTL 102.5 News. Alla domanda cosa porterebbe nella casa ha risposto: “Io porterei la mia simpatia. Mi piace fare il burlone, lo stupido in senso buono, divertirmi, divertire anche gli altri, e stare al gioco”. Poi l’ex tronista quando il conduttore radiofonico Francesco Fredella gli ha chiesto: “Se dovessi andare in coppia come reagiresti?”, non ha nascosto la sua preoccupazione:

“Perchè no! Sarebbe sicuramente complicato, viversi per 24 ore diventerebbe molto più difficile. Mi è venuta un po’ di ansia“.

Sentimentalmente l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia è legato a Carlotta Adacher, una ex tentatrice di Temptation Island. Intanto sempre riguardo al fatto di non essere single, il designer di gioielli è stato in difficoltà non appena gli è stato chiesto: “Sei uno di quei concorrenti che cade nel tranello o che resta fedele?”, dato che ha preferito non rispondere: “Scusate ma ho un impegno”. Poi ha svelato quale mestiere svolge: “Ho un azienda, vado in ufficio di mattina, produciamo gioielli da 60 anni”.

Grande Fratello Vip 7, i nomi dei probabili concorrenti: c’è anche l’ex di Francesco Chiofalo

Intanto sul web sono stati svelati i nomi di alcuni probabili concorrenti della nuova edizione del reality show che vede al timone Alfonso Signorini. Stando a quanto è stato riportato da Pipol Tv, farà parte del cast anche Antonella Fiordelisi, una modella e influencer conosciuta soprattutto per essere l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, e per una lite avuta con Elisabetta Gregoraci. Inoltre tra gli altri papabili gieffini ci sono Antonino Spinalbese che di recente ha dichiarato che lo vogliono rinchiudere nella famosa casa, Federico Fashion Style, Patrizia Groppelli, Max Felicitas, Asia Gianese e Gigliola Cinquetti.