GF Vip 7, Antonino Spinalbese conferma: “Mi vogliono rinchiudere nella casa”

Scritto da Federica Emmanuele , il Giugno 1, 2022 , in Grande Fratello

L’ex di Belen Rodriguez corteggiato dal noto reality sottolinea: “Sto pensando ad altro”

Antonino Spinalbese noto al pubblico per essere soprattutto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, oggi ha confermato un’indiscrezione circolata su di lui e diffusa dall’influencer Deianira Marzano sui social. In particolare ai microfoni di RTL 102.5 News nella trasmissione Trends & Celebrities, il fotografo e hair stylist su una sua eventuale partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip ha affermato: “Mi vogliono rinchiudere nella casa, continuano a cercarmi”. Subito dopo il 27enne ha sottolineato:

“Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora”.

Antonino Spinalbese fa una precisazione: “La popolarità non la sto cercando”

In questi giorni sul web è emerso che la presenza di Antonino Spinalbese sarebbe parecchio desiderata nel reality show condotto da Alfonso Signorini. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato proprio il fotografo e hair stylist nelle scorse ore durante una chiacchierata nella trasmissione Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, visto che quando il conduttore radiofonico e giornalista Francesco Fredella gli ha chiesto che concorrente potrebbe essere nella casa di Cinecittà ha risposto così: “Sicuramente sarò quello che vedete adesso, nel caso”. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez che di recente ha fatto una confessione intima, ha continuato il suo discorso facendo una precisazione: “Non la sto cercando la popolarità, anzi, ma anche quel punto di vista lì mi preoccupa devo essere sincero. Quindi vedremo, chi vivrà vedrà”.

Il padre della piccola Luna Marì non nasconde le delusioni avute: “Sono stato anche usato”

Sempre nel corso dell’intervista, il 27enne ha svelato dei dettagli inediti del suo nuovo progetto: “Ho prodotto una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Ho cercato di fare una ricerca per quanto riguarda l’abbronzatura di ogni uomo. Ho trovato una fantasia per tutti coloro che si bruciano”. Inoltre il padre della piccola Luna Marì, ha confessato di essere stato deluso sia da amici e dalle fidanzate avute, pronunciando anche le testuali parole: “Sono stato anche usato dalle persone, ma io sono un menefreghista nato, riesco a farmi scivolare le cose di dosso”. Intanto Manila Nazzaro, una ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha descritto l’esperienza vissuta nel seguitissimo reality show di Canale 5: “Ti può lasciare un bel segno. Dopo un po’ litghi. Ho litigato anche io che sono una santa su questa terra, dopo quattro mesi ho iniziato a sclerare!”.