GF Vip, bomba di Davide Maggio sugli opinionisti: ecco quale nome è saltato

Sonia Bruganelli torna come opinionista al Grande Fratello Vip perché è saltato un altro nome?

È notizia di queste ore la conferma della moglie di Paolo Bonolis come opinionista del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo una serie di tira e molla e di dichiarazioni contrastanti sembra ormai certo ed ufficiale che l’imprenditrice tornerà per la seconda edizioni consecutiva come opinionista. Tuttavia, il sempre informato Davide Maggio ha svelato un clamoroso retroscena, pare infatti che il suo nome non fosse per niente una prima scelta anzi per i vertici, si legge sul sito su citato, “non c’era nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti.” Cosa ha scombussolato le carte in tavola? Il fatto che il nome dell’opinionista che avrebbe dovuto prendere il suo posto è saltato.

Giulia De Lellis perché è saltato il suo nome come opinionista al posto della moglie di Paolo Bonolis

Dunque secondo il giornalista Davide Maggio, Alfonso Signorini e tutta la sua squadra avrebbero puntato su volti nuovi come opinionisti ed il nome in questione è nientemeno che quello di Giulia De Lellis. L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha già partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip in una passata edizione in cui tra l’altro è diventata virale una lite con il conduttore. Adesso nella prossima sarebbe dovuta tornare come opinionista ma il suo nome è saltato.

“Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata dai mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene si, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana.”

si legge sul sito senza specificare perché il suo nome non andava bene.

Grande Fratello Vip, slitta il nome della De Lellis: al suo posto ritorna la Bruganelli

Così dunque saltato il nome dell’influencer romana la scelta è ricaduta su Sonia Bruganelli, già opinionista l’anno scorso, che in moltissime interviste, la prima di alcune settimane fa su Gente, ha ammesso di volersi dedicare ad altro. Invece stando al retroscena di Davide Maggio tutto è saltato e l’imprenditrice è stata invogliata a fare dietrofront