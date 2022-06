GF Vip anticipazioni, clamoroso dietrofront: Sonia Bruganelli ci sarà!

Sonia Bruganelli opinionista della prossima edizione del reality show vip: le anticipazioni

La moglie di Paolo Bonolis, in diverse interviste, ha rivelato che non avrebbe fatto nuovamente l’opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante non abbia certo negato di essersi divertita molto nel ricoprire quel ruolo. Tuttavia ecco arrivare il clamoroso colpo di scena che nessuno si sarebbe certo mai aspettato. Cos’è successo? Oggi TvBlog.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che anche nella prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality show ci sarà come opinionista sempre la moglie di Paolo Bonolis: “Il primo nome dei due opinionisti del Grande Fratello Vip 7 è quello di Sonia Bruganelli…”

Grande Fratello Vip 7 anticipazioni, Alfonso Signorini è riuscito a convincerla: il retroscena

Successivamente il portale TvBlog.it ha anche confessato il motivo per cui Sonia Bruganelli pare abbia fatto dietrofront. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal sito web televisivo sembra che il popolare conduttore l’abbia corteggiata per mesi, nella speranza che cambiasse idea. Il conduttore e direttore del magazine Chi, il quale recentemente è stato in vacanza a Mykonos, sarebbe stato talmente convincente nel riuscire alla fine a strapparle il sì, per la gioia dei tanti telespettatori che l’hanno apprezzata molto in quel ruolo:

“Pare che ci sia stato un grande corteggiamento da parte del direttore di Chi per convincerla a tornare…”

Adriana Volpe non sarà opinionista della prossima edizione del reality: chi prenderà il suo posto?

Il portale TvBlog.it ha poi rivelato che al fianco di Sonia Bruganelli, la quale ha raccontato il dramma di sua figlia, non ci sarà quasi sicuramente la popolare conduttrice dalla folta chioma rossa. Non è dato però sapere il motivo di questa non riconferma, visto che la Volpe ha sempre dichiarato che avrebbe volentieri ricoperto il ruolo di opinionista anche nella prossima edizione del GF Vip:

“Niente conferma per Adriana Volpe, che quindi non è riuscita a staccare il biglietto per fare un altro viaggio nel reality….”

Chi prenderà quindi il suo posto? Sicuramente non Katia Ricciarelli, che ha già dichiarato di aver gentilmente declinato l’invito di Alfonso Signorini.