Rai1 punta su Gigi D’Alessio: per lui uno show il sabato in prima serata?

Il cantante potrebbe essere promosso al sabato sera di Rai1 con un programma seriale

Venerdì scorso è andato in onda Gigi Uno come te 30 anni insieme, il concerto evento di Gigi D’Alessio, in diretta da Napoli con un pubblico sold out. Lo spettacolo è andato benissimo, sia in termini di ascolto che di critica. E proprio per questo sembra che Rai1 voglia puntate sul cantante napoletano per la prossima stagione televisiva. Come si apprende dal sempre informato Tvblog.it nel dietro le quinte della rete si starebbe pensando ad un programma destinato al sabato sera di Rai1 e affidato proprio a Gigi. Il tutto è in fase embrionale ma ci sono alte possibilità perché la voce si concretizzi.

Gigi D’Alessio nuovo volto di punta di Rai1? L’idea di un nuovo show

Ogni anno Rai1 nella fase invernale, per quanto riguarda il sabato sera, arranca spesso ben dietro a Canale5, leader indiscusso degli ascolti. Grazie ai programmi di e con Maria De Filippi in sequenza, Tu si que vales, C’è posta per te e Amici, Canale5 vince sempre senza nemmeno troppa fatica. Diversi i tentativi fatti fino ad oggi da Rai1 ma niente ha mai battuto la concorrenza. Per questo il direttore Stefano Coletta soddisfatto, pare, per l’evento trasmesso venerdì scorso, sarebbe pronto a puntare sul cantante napoletano. L’idea ricalcherebbe proprio l’evento di Napoli, con la chiave vincente dei vari ospiti che si susseguono sul palco. La differenza sostanziale, e fondamentale, sarebbe però quella della serialità: diverse le serate dunque previste.

Tutti i nuovi progetti del cantante: doppio impegno su Rai1

Dopo il grande successo ottenuto dall’evento Gigi Uno come te 30 anni insieme, con circa 3 milioni e mezzo di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo, il cantante continuerà a godersi l’estate in musica con il pubblico ritrovato dopo gli anni di assenza dovuti alla pandemia. Per quanto riguarda invece la prossima stagione televisiva Gigi D’Alessio dovrebbe essere confermato come coach di The Voice Senior e in questo nuovo evento. Ricordiamo che per Gigi la conduzione su Rai1 non è una novità visto che nel 2019 ha condotto, insieme a Vanessa Incontrada, 20 anni che siamo italiani.