Show Gigi D’Alessio: il pensiero alla bambina uccisa e il successo d’ascolti

Eros Ramazzotti ha ricordato la piccola Elena, la bambina siciliana uccisa dalla mamma

E’ stata una serata ricca di grandi emozioni quella dello show di Gigi D’Alessio in onda ieri sera, venerdì 17 giugno, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. Ad aprire la serata è stato Eros Ramazzotti che, dopo un madley dei suoi brani più famosi ma anche di quelli del collega, che ha definito “il mio fratello napoletano”, come apprendiamo dalla Repubblica e da Fanpage, ha alzato gli occhi al cielo dicendo “Ciao Elena!”, in ricordo della bambina di Catania che la mamma ha fatto ritrovare morta alcuni giorni fa, confessando poi di essere stata proprio lei ad ucciderla. Non è la prima volta che Eros lancia messaggi così toccanti in diretta tv: molti anni fa sul palco del Festival di Sanremo ha fatto un appello per la liberazione del piccolo Tommaso Onofri, anche lui poi purtroppo ritrovato senza vita.

Ascolti serata di ieri: quasi 3milioni e mezzo di telespettatori per lo show di Gigi D’Alessio

E’ stato un grande successo Gigi, Uno come te-Trent’anni insieme: a seguire il concerto, nel corso del quale sono intervenuti tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica (come LDA, il figlio che D’Alessio ha avuto da Anna Tatangelo, divenuto famoso recentemente per la partecipazione ad Amici: con lui Gigi ha sfiorato le lacrime in diretta), sono stati in media 3milioni 462mila telespettatori con il 24.5% di share. Risultati molti importanti, che hanno letteralmente asfaltato il competitor in onda su Canale5, ossia il telefilm New Amsterdam 4, seguito da 1milione 209mila telespettatori con uno share dell’8.6%. Risultati ancora più bassi per gli altri canali: sotto il mezzo milione di spettatori sia Rai2 con la docuserie Mediterraneo, che Rai3 con il film Il conformista; per Quarto Grado su Rete4 oltre 1milione 300mila spettatori, mentre su Italia1 la pellicola Moschettieri del re ha ottenuto più di 800mila telespettatori.

Gigi D’Alessio torna in onda domani pomeriggio con la replica di 20 anni che siamo italiani

Dopo lo show dedicato ai trent’anni della sua carriera, il cantante napoletano domani pomeriggio a partire dalle 16.10 sarà di nuovo su Rai1 con la replica di 20 anni che siamo italiani, spettacolo che ha condotto in coppia con Vanessa Incontrada in prima serata sul finire del 2019. Sono state tre le puntate trasmesse all’epoca: non sappiamo, al momento, se Rai1 domani trasmetterà un mix di tutti gli appuntamenti o se li replicherà separatamente, quindi per tre domeniche.