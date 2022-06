Giulia De Lellis stanca delle malelingue: “Il caldo sta dando alla testa e…”

Influencer stufa dei pettegolezzi, lo sfogo: “Il caldo sta dando alla testa a molte persone”

È finita di nuovo al centro di una serie infinita di pettegolezzi Giulia De Lellis. La fidanzata di Carlo Gussalli Beretta, di ritorno dal suo viaggio in Turchia, ha dovuto affrontare di nuovo una serie di rumors infondati su di lei e sul compagno. In questi giorni infatti sono circolate le voci di una presunta crisi di coppia, dovuta all’assenza del rampollo di casa Beretta nei post social dell’influencer. A tranquillizzare tutti, lanciando delle frecciatine garbate, è stata proprio la 26enne che si è sfogata così su Instagram Stories:

“Il caldo sta dando alla testa alle persone e sono preoccupata. Prendete integratori, vitamine, datevi da fare”.

Una frase ironica quella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha voluto pungere tutte le persone che in questi giorni hanno dato per finita la sua storia con Carlo. Nessuna crisi in realtà per la coppia, ma solo la voglia di vivere una relazione lontano da occhi indiscreti.



“Carlo mi sta guardando male, giustamente”, il racconto di Giulia De Lellis

“Carlo mi sta guardando male da morire giustamente, lui che è una persona sana”. Queste le parole della nota influencer, caduta nello sconforto di recente, che ha usato su Instagram un filtro discutibile che simula delle gocce di sangue sul viso. Una scelta che ha scioccato Carlo Gussalli Beretta e non solo. La 26enne continua comunque a usare l’ironia sui social e tra frecciate e battutine ha smentito la crisi con il compagno con il quale invece ha trascorso una vacanza da sogno ed è stata “da Dio”. Insomma nessuna nuvola all’orizzonte per loro che fanno ormai coppia fissa da due anni, da quando l’influencer ha chiuso la storia con Andrea Damante.

Giulia De Lellis e il rapporto con Andrea Damante: spunta una nuova polemica

Mentre l’influencer continua a vivere la sua storia con Carlo Beretta, il suo ex storico fa ormai coppia fissa da tempo con la modella Elisa Visari. Il rapporto tra la bella Giulietta e il Dama è sempre stato cordiale e amichevole ma, negli ultimi giorni, alcuni tik tok hanno fatto pensare che tra le due ragazze ci fossero dei problemi. Una battuta dell’ex corteggiatrice ha portato infatti la compagna di Damante a replicare parlando di alcune espressioni da “ragazzini”. In molti hanno pensato che il riferimento fosse proprio all’influencer. Ci sarà un seguito a questa querelle? Non resta che attendere.