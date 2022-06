Giulia Salemi confessa: “Pierpaolo Pretelli all’Isola? Ecco perchè accetterei”

L’influencer dopo aver preso ancora una volta il bouquet si lamenta del fidanzato: “Sono stanca!”

Giulia Salemi nelle scorse ore ha preso parte all’ultimo appuntamento di Isola Party, un format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. E’ intervenuto anche Pierpaolo Pretelli, il fidanzato dell’ex gieffina, che quando Ignazio Moser l’ha invitato a dire la sua sul fatto che la sua amata di recente ha preso il bouquet di una sposa, ha affermato: “Amore ti sei lanciata, sembravi Buffon quando l’hai preso. Lo sai che c’è una scaramanzia che più bouquet prendi più cala la possibilità di sposarti?”. L’influencer ha replicato: “E’ il primo che mi dice dai amore prendilo, è il mio terzo bouquet, io sono veramente stanca di te!”.



Un ex naufrago si sbilancia: “Ecco perchè la mia preferita in assoluto è stata Carmen Di Pietro”

Tra gli ospiti dell’ultima puntata del programma dedicato a L’Isola dei Famosi e che vede al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri c’è stata anche Giulia Salemi. L’ex gieffina per iniziare quando le hanno chiesto dove trascorrerà le vacanze estive ha dichiarato: “Non lo dico per scaramanzia, tutte le volte che l’ho annunciato prima sono successe delle cose, ho smesso di raccontare, un po’ le solite mete”. L’influencer si è espressa sulla rottura tra Lulù Selasié e Manuel Bortuzzo: “Mi è dispiaciuto che si sono lasciati, lui sembrava super innamorato e lei anche, si sono fatti un tatuaggio, allora la mia teoria che porta sfiga è vera, ho detto a Pierpaolo non pensare mai di farlo e di dedicarlo a me”.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez alla domanda dell’ex gieffina di dire quale è stato il suo concorrente preferito ha risposto: “La mia preferita in assoluto è stata Carmen Di Pietro, secondo me la più forte, se vai a vedere tutto quello che ha regalato da quando è arrivata, da quando litigava con suo figlio, è pazzesca, e come comunque ha vinto le prove, veramente un isolana a tutto tondo“.

Giulia Salemi dalla parte della figlia di Eva Henger: “Mi sembra sincera”

Durante la chiacchierata l’influencer che nelle scorse settimane è stata molto preoccupata, ha fatto sapere che sua madre si è schierata dalla parte di Nick Luciani: “Si è arrabbiata quando Carmen e Nicolas si sono coalizzati contro di lui”. A proposito del cantante, l’ex gieffina ha svelato di fare il tifo per lui, mentre su Canale 5 andava in onda la finale: “E’ troppo tenero. Voglio che vinca, mi ispira molta simpatia”. Quando le è stato chiesto cosa direbbe se il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli vuole partecipare al programma condotto da Ilary Blasi ha risposto: “Sapete che c’era stato pure un interessamento verso di lui mi sa all’inizio, io accetterei senza problemi. Anzi quando vanno in un reality li controlli ancora di più”. L’ex gieffina poi ha preso le difese della figlia di Eva Henger: “Mi sembra sincera, me l’ha detto mia mamma, quindi mi fido, che quando si è fatta male nessuno è andata da lei ad aiutarla”.