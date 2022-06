Giulia Salemi molto preoccupata: “Pierpaolo Pretelli è allergico, muore”

Pierpaolo Pretelli preoccupa la compagna: “È allergico ai limoni, muore”

Si sta godendo il meritato riposo estivo Giulia Salemi dopo una stagione ricca di soddisfazioni professionali, ma anche molto impegnativa. L’influencer sta trascorrendo alcuni giorni del relax al mare con il fidanzato, con il quale ormai fa coppia fissa dai tempi della sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip. I due si trovano a Positano in un resort mozzafiato immerso nella natura, ma non sono di certo mancati gli imprevisti.

“Non avevo riflettuto sul fatto che questo posto si chiama limonaia perchè è pieno di limoni, lui è allergico, ma tipo che muore ragazzi”.

Queste le parole della showgirl che hanno finito per preoccupare i fans dei Prelemi. Fortunatamente a tranquillizzare tutti è stato l’ex velino di Striscia la notizia che ha risposto alla compagna su Instagram Stories sottolineando: “No, morire no”. Poco prima però il ragazzo ironicamente aveva ammesso di essere pronto ad andare via.



Giulia Salemi e la prodezza che non riesce, il fidanzato: “Non ce la puoi fare”

Tra gite in barca, serate in discoteca e pomeriggi in piscina l’influencer continua la calda estate 2022, immortalando tutto sui social, anche le prodezze non riuscite. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che ha avuto un malore anche lo scorso aprile, infatti ha provato invano a salire su un gonfiabile a forma di fetta di limone, ma l’impresa è apparsa più ardua del previsto, tanto da chiedere l’aiuto della sua dolce metà. “Non ce la puoi fare” ha commentato il ragazzo che con ironia ha paragonato la compagna a Rose in Titanic. Tra battute ironiche e scherzi in piscina, la coppia sembra ormai inseparabile pronta per nuovi importanti traguardi.

“Giovane, selvaggia e libera… tutto ancora per poco”, la confessione della nota influencer

Intanto sui social Giulia Salemi si mostra in perfetta forma e, nel suo ultimo post in costume su Instagram ha commentato: “Giovane, selvaggia e libera… tutto ancora per poco”. Nel frattempo l’influencer si gode l’estate e le vacanze con il compagno, dopo una stagione televisiva decisamente impegnativa, che l’ha vista al timone di GF Vip Party, per partecipare poi a Back to school su Italia1, Stand up! Comici in prova sul Nove, Celebrity chef, Indovina la canzone su Tv8 e Big show, come ospite, su Canale5.