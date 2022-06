Giulia Salemi fa una confessione amara: “Ho sofferto per commenti negativi”

La nota influencer sulle critiche: “Ho compreso quanto sia importante imparare a conviverci”

Giulia Salemi nota per essere una influencer e modella molto amata, ha concesso un’intervista a L’OfficielItalia.com, in cui ha detto la sua sugli attacchi degli haters che spesso prendono di mira anche lei. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha fatto sapere di aver imparato a non dare peso alle offese che riceve dai leoni da tastiera, con queste parole:

“Attraverso questo lavoro ho compreso quanto sia importante imparare a convivere con le critiche, sta a noi distinguere quando una critica è distruttiva o costruttiva”.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli svela un suo obiettivo: “Ecco qual è il mio sogno”

La famosa influencer Giulia Salemi si è raccontata ai microfoni di L’officielItalia.com, e si è espressa sul fatto che lei come tanti altri personaggi noti spesso si trovano a fare i conti con gli hater sui social. A proposito di ciò, l’ex gieffina non ha nascosto di essere stata male a causa delle parole d’odio in rete: “Tante volte mi è capitato di soffrire per commenti negativi. Non è mai piacevole, per questo oggi evito di leggerli. E’ inutile cercare di convincere qualcuno se non ha intenzione di capirti”. Inoltre la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha svelato qual è uno dei suoi obiettivi, ma prima ha dichiarato: “Oggi sono consapevole di quanto la televisione tra tutte le strade percorse sia quella che mi consente di esprimermi meglio, senza snaturami”. A questo punto l’ex gieffina ha confessato: “Il mio sogno è quello di diventare una conduttrice televisiva 3.0, ed ho già avuto modo di sperimentare con “Salotto Salemi”, andato in onda su Infinity”.

Il siparietto comico sulle nozze della coppia nata al Grande Fratello Vip

Intanto di recente durante un’ospitata al format Isola Party, l’ex gieffina ha spiegato in che modo reagirebbe qualora il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli dovesse ricevere la proposta per partecipare al programma condotto da Ilary Blasi: “Io accetterei senza problemi, anzi quando vanno in un reality li controlli ancora di più”. Inoltre riguardo alla questione nozze si è lamentata con l’ex velino di Striscia la notizia, visto che dopo aver sottolineato di aver preso già tre bouquet ha aggiunto: “E’ il primo che mi dice dai amore prendilo. Io sono veramente stanca di te!“. Il siparietto comico tra i due è continuato, dato che l’ex gieffino le ha detto: “Amore ti sei lanciata, sembravi Buffon quando l’hai preso. Lo sai che c’è una scaramanzia che più bouquet prendi più cala la possibilità di sposarti?”.