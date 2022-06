Chi era Gleycy Correia, Miss Brasile morta dopo due mesi di coma: aveva 27 anni

Una notizia terribile sconvolge il mondo dello spettacolo: si è spenta l’ex Miss Brasile

Incredulità e sgomento per la morte improvvisa di Gleycy Correia, nel 2018 incoronata la più bella del Brasile. La notizia terribile, che stravolge il mondo dello spettacolo, è arrivata alcune ore fa. Ma cos’è successo alla giovanissima star, che aveva solo 27 anni? Stando alle notizie che stanno circolando in rete nelle ultime ore, apprendiamo che due mesi fa si era sottoposta ad un intervento di tonsillectomia, durante il quale, però, qualcosa non è andato per il verso giusto: la ragazza è finita infatti in arresto cardiaco. Rimosse le tonsille, a cinque giorni dall’operazione, ha avuto una brutta emorragia, in seguito alla quale è entrata in coma. A raccontarlo è stato, come leggiamo sul sito DiLei, il sacerdote di famiglia.

Gleycy Correia è rimasta in coma per 77 giorni: la sua vita appesa a un filo per oltre due mesi

Si è arresa, purtroppo, l’ex Miss Brasile: da ieri la notizia ha iniziato a circolare in rete. Di lei il Brasile ma anche il resto del mondo ricorderà l’incredibile bellezza. Aveva solo 27 anni. Sempre dalla fonte citata nel paragrafo precedente apprendiamo che Gleycy era amatissima da tutti anche per la sua umiltà, dote che ha mantenuto intatta anche dopo aver ottenuto gloria e successo vincendo, come già detto, il concorso di bellezza oltreoceano.

Dio ha raccolto la nostra principessa. Mancherà tantissimo a tutti, ma d’ora in poi illuminerà il cielo con il suo splendido sorriso

è l’annuncio circolato nel suo Paese d’origine immediatamente dopo la scomparsa.

La storia dell’ex miss la cui morte lascia sgomento il mondo intero

Gleycy Correia ha iniziato ad inseguire i suoi sogni lavorando già dall’età di soli 8 anni, facendo manicure in un salone di bellezza. Divenuta famosa dopo la vittoria al concorso di Miss Brasile, è diventata un’imprenditrice specializzata in terapia laser e trucco permanente, precisando però:

Non sono nata in una culla d’oro, vengo da una famiglia umile e ne sono orgogliosa!

La sua morte improvvisa ha sconvolto la miss attualmente in carica, che ha dichiarato: “Ricorderemo Gleycy per la sua bellezza, per la gioia e l’empatia che ha sempre mostrato a tutti svolgendo il suo lavoro”.