Grande Fratello Vip anticipazioni prossima edizione: Jeda nel cast? Parla lui

Anticipazioni GF Vip 7: nel cast anche il fidanzato di Vera Gemma? Le sue parole

Jeda è tornato in Tv a distanza di un anno dalla sua ultima apparizione. Difatti il ragazzo è stato invitato nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi per seguire le gesta della sua fidanzata a Cayo Cochinos. Ma non è finita qua perchè quest’ultimo ha anche rilasciato un’interessante intervista alla fanpage instagram thepipol_tv. Ed in questa circostanza gli è stato chiesto se parteciperebbe mai ad un reality show, qualora dovesse arrivare la proposta. Il ragazzo, con estrema schiettezza, ha quindi risposto immediatamente di sì, non facendo mistero che il suo più grande sogno sarebbe quello di partecipare alla prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini:

“Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone.

E poi, parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità…”

Il giovane accetterebbe di partecipare anche perchè avrebbe una ghiotta occasione per far conoscere la sua musica al grande pubblico: “Credo di poter piacere…”

Jeda spiega il motivo per cui non è nel cast di quest’ultima edizione del reality di Ilary Blasi: “E’ saltato tutto”

La fanpage instagram thepipol_tv ha poi chiesto al giovane ragazzo il motivo per cui non ha partecipato a quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi: “Sembrava tutto fatto…” E il compagno di Vera Gemma, la quale ha criticato Edoardo Tavassi, ha subito risposto che i contatti ci sono stati inizialmente, ma poi alla fine è caduto tutto nel vuoto:

“Purtroppo non c’è stato un accordo finale…Semplicemente non mi hanno più fatto sapere nulla…”

Il giovane rapper è comunque certo che le occasioni in futuro non mancheranno di certo, anzi.

Vera Gemma e il giovane ragazzo pronti a sposarsi? Lui lo esclude: “Sono contrario”

Successivamente la fanpage instagram thepipol_tv ha chiesto a Jeda se presto convolerà a nozze con la sua compagna di vita, visto che ormai è da diverso tempo che stanno insieme. E il giovane ragazzo ha escluso nella maniera più assoluta questa ipotesi, asserendo senza indugio alcuno di essere sempre stato contrario al matrimonio: “L’ho detto anche a Vera, che ha capito e rispettato la mia decisione…Mi ha sempre lasciato libero di esprimermi…”