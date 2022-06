Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi nel mirino di Vera Gemma: “È un rosicone”

Vera Gemma non ha pietà del naufrago: “Non gli si può dire niente”

Stasera faranno finalmente il loro approdo a Cayo Cochinos Soleil Sorge e la popolare attrice. E poco prima del loro ingresso a L’Isola dei Famosi la produzione ha chiesto loro di esprimere un’opinione sui naufraghi ancora in gioco. In questa occasione proprio l’attrice non ha fatto mistero di credere che Edoardo Tavassi sia senza ombra di dubbio il più rosicone di tutti perchè nel momento in cui qualcuno muove critiche nei suoi confronti reagirebbe sempre male:

“Rosicone? Forse un po’ Edoardo perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente…”

Edoardo Tavassi non convince Soleil Sorge: “Non vuole mai fare niente”

A pensarla come Vera Gemma anche la popolare influencer. Difatti quest’ultima ha fatto notare che il naufrago dell’Isola dei Famosi, il quale ha avuto una storia con Diana Del Bufalo, si lamenterebbe un po’ troppo per i suoi gusti: “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!” E chissà se le due ospiti cercheranno subito di metterlo in difficoltà dicendogli queste cose in faccia. Si segnala che comunque il naufrago pare nutra anche un certo interesse nei confronti di Soleil, almeno in base a ciò che ha rivelato giorni fa sua sorella ospite da Barbara d’Urso.

Isola dei Famosi, le due piratesse non hanno dubbi: “Noi siamo le lingue avvelenate”

Gli autori del reality show condotto da Ilary Blasi hanno poi chiesto a Soleil Sorge e Vera Gemma chi tra i naufraghi ha la lingua più biforcuta. E le due piratesse non hanno avuto il minimo dubbio nel dire che nessuno avrebbe la lingua avvelenata come la loro: “Appena entreremo, le lingue avvelenate saremo noi!” Le due donne hanno già annunciato che renderanno la vita assai complicata ai naufraghi in questi giorni. In questa circostanza hanno poi chiesto all’influencer chi tra i concorrenti sta facendo il doppio gioco. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito fatto il nome di Carmen Di Pietro: “Finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!” Insomma pare davvero che il loro approdo porterà scompiglio tra i concorrenti.