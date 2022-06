Grande Fratello Vip 7, Antonio Razzi nel cast? “Non ho paura di nessuno”

Grande Fratello Vip 7, anticipazioni sul cast: ex politico sarà tra i concorrenti?

Continuano le anticipazioni e le indiscrezioni sulla prossima edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Chi saranno i concorrenti che varcheranno la Porta Rossa vivendo per mesi in una casa sotto le telecamere 24 ore su 24? In questi giorni i nomi circolati sono molti ed in queste ore anche Antonio Razzi, ex parlamentare e personaggi politico, ai microfoni di Trends&Celebrities, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Manila Nazzaro e Francesco Ciannamea si è detto pronto per la sua partecipazione. Nel dettaglio, infatti, l’ex senatore ha ammesso:

“Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia.”

Antonio Razzi e l’appello per partecipare al reality di Canale5: “Non mi vogliono”

Nonostante non sia più un ragazzino il senatore non sembra per nulla spaventato della prospettiva di poter restare anche per sei mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Energico, vitale e simpatico, personaggio più televisivo che istituzionale, Razzi, sempre ai microfoni della trasmissione radiofonica, si è detto pronto per partecipare come concorrente del Grande Fratello Vip 7 tuttavia ha anche aggiunto di aver fatto un provino in passato che poi non è andato in porto:

“Ai realiy show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla…”

Chissà se, invece, per il prossimo anno Alfonso Signorini e gli autori del reality non decidano di dare una chance all’ex parlamentare realizzando il suo desiderio mentre di recente Biagio D’Anelli si è candidato come opinionista.

Ballando con le stelle, l’ex concorrente torna sulla sfida a Mariotto: “Lui non sa ballare il Tango”

Antonio Razzi di recente è stato anche concorrente dello show di Milly Carlucci, in quell’occasione oltre che per la sua simpatia l’ex senatore si è fatto notare anche per i continui battibecchi con Guillermo Mariotto. Ebbene adesso è ritornato a parlare della nota sfida lanciata allo stilista sul ballare il Tango: “La sfida di tango lanciata a Mariotto? Lui non lo sa fare, forse gli devo insegnare io… Con mia moglie non ballo, appena appena sa fare il ballo del mattone”.