GF Vip 7 opinionisti, Biagio D’Anelli si candida: “I concorrenti tremerebbero”

Biagio D’Anelli vuole fare l’opinionista del reality show: “Porterei molto scompiglio”

L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vip. E in questa occasione l’ex gieffino, come riportato dal portale BlogTivvu.com, non ha certo fatto mistero che vorrebbe tanto fare l’opinionista della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, sicuro che porterebbe scompiglio:

“Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi…”

E in effetti l’uomo, nelle sue varie ospitate in Tv da Federica Panicucci e da Barbara d’Urso, ha già dimostrato più volte di avere le carte in regola per ricoprire quel ruolo. Non resta altro che convincere il conduttore e direttore del magazine Chi.

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente ne è certo: “Con me i vipponi temerebbero”

Successivamente Biagio D’Anelli, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Vip, ha anche colto la palla al balzo per rivelare di essere certo che i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini tremerebbero se ci fosse lui come opinionista al posto di Sonia Bruganelli: “I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista…” L’ex di Miriana Trevisan, il quale ha sganciato la bomba su una naufraga di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha poi rivelato il motivo per cui farebbe tremare più di qualche concorrente, qualora diventasse davvero opinionista: “So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti…”

Anticipazioni GF Vip, l’ex gieffino confessa: “Porterei alla luce le bugie dei nuovi inquilini”

Biagio D’Anelli ha poi concluso questa intervista rilasciata al magazine Vip asserendo che si divertirebbe molto a scoprire tutti gli altarini dei vari concorrenti del reality show vip di Alfonso Signorini: “Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa…” L’uomo è certo che sarebbe senza ombra di dubbio una bellissima esperienza e si divertirebbe davvero tanto nel ricoprire il ruolo di opinionista del reality show: “Sarebbe una bellissima esperienza…” Il conduttore prenderà in seria considerazione questa candidatura? Oppure quest’ultimo ha già le idee chiare su chi volere al suo fianco nella prossima edizione della versione del padre di tutti i reality show?