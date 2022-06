GF Vip anticipazioni cast: Alfonso Signorini vuole una famosa cantante

Gigliola Cinquetti concorrente della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini? L’indiscrezione

A settembre per la gioia dei grandi appassionati dei reality show tornerà in onda su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. E ovviamente i rumor sul cast si sprecano. Chi saranno i vip che varcheranno la famosa porta rossa? Al momento bocche cucitissime. A tal proposito però il giornalista Alberto Dandolo, sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il popolare conduttore del reality show pare starebbe facendo carte false per avere nella casa più spiata dagli italiani la famosa cantante, che settimane fa ha incantato il pubblico intonando la sua ‘Non ho l’età’ all’Eurovision Song Contest 2022:

“E’ corteggiatissima dagli autori del reality show, che stanno cercando di convincerla ad entrare a settembre nella casa più spiata dagli italiani…”

Grande Fratello Vip anticipazioni: la cantante accetterà di partecipare? Parla Alberto Dandolo

Il popolare giornalista del settimanale Oggi, sempre nella sua rubrica di gossip, ha poi fatto presente che Gigliola Cinquetti al momento pare non avrebbe ancora fatto sapere se parteciperà o meno alla prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini: “Al momento posso dire che Gigliola non ha ancora sciolto le sue riserve…” Riusciranno a convincerla a partecipare al reality, nel cui cast quasi sicuramente non ci saranno Luxuria e Savino, almeno ne è certo Maurizio Costanzo: “Riusciranno nell’ardua impresa di convincerla ad entrare nella Casa di Cinecittà?”

Cast GF Vip anticipazioni, Francesco Facchinetti non ci sarà: le sue parole

In queste ultime ore il popolare giurato de Il Cantante Mascherato, parlando a tu per tu con i suoi tantissimi follower su instagram, ha colto la palla al balzo per rivelare che in passato è stato vicino ad oltrepassare la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani. Difatti ha confessato di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini, aggiungendo però che all’ultimo si è invece tirato indietro:

“Avevo detto di si, però poi la mia famiglia e le persone con cui lavoro mi hanno fatto capire che se fossi andato mi avrebbero azzerato…”

L’uomo ha poi dichiarato di essere certo che qualora dovesse mai partecipare si divertirebbe molto.