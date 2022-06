Grande Fratello Vip 7, Rita De Crescenzo nel cast? “Ho firmato con Mediaset”

Rita De Crescenzo concorrente della prossima edizione del reality show? L’indiscrezione

In quest’ultimo periodo la donna è diventata molto popolare sul noto social network TikTok. Difatti i suoi video sono diventati ben presto virali. E giusto qualche settimana fa è stata intervistata anche a Fuori dal coro di Mario Giordano. Ma non è finita qua perchè la tiktoker, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, ha rivelato in queste ore di aver firmato un contratto con Mediaset e un altro con la Rai, non volendo però fornire ulteriori dettagli in merito:

“Settimana scorsa ho firmato un contratto con la Rai ed uno con Mediaset! Tutto quello che guadagno lo dò ai miei figli, tutto quello che ho lo dò ai miei figli…”

Biccy.it ha quindi ipotizzato che questo presunto contratto potrebbe essere legato ad una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: “Per lei si aprirà la famosa porta rossa?”

GF Vip anticipazioni prossima edizione: la tiktoker nel cast? Parla lei

Rita De Crescenzo, sempre in questo suo video pubblicato su TikTok, non ha poi fatto mistero che sicuramente quando si scoprirà cosa farà a Mediaset ed in Rai tutti dovranno tacere, anche coloro che hanno mosso critiche feroci nei suoi confronti:

“Ma dato che continuate a criticare io ora starò zitta, parleranno i fatti. Parleranno solo i fatti…”

E qualora dovesse davvero partecipare alla prossima edizione del reality pare che in casa si ritroverà Guendalina Canessa, che in passato è già stata concorrente della versione nip (la settima edizione per l’esattezza).

Chi è la famosa tiktoker? Lei: “Arrestata con l’accusa di spaccio di droga”

Chi non segue TikTok sicuramente non dirà assolutamente nulla il nome di Rita De Crescenzo. Si segnala che proprio lei stessa sul popolare social network ha parlato un po’ del suo difficile passato, asserendo di essere finita dietro le sbarre con l’accusa di spaccio, anche se alla fine è risultata essere estranea ai fatti:

“Sono stata arrestata per aver parlato al telefono con le mie amiche, che ora si trovano in carcere. Io le chiamavo e chiedevo loro di restituirmi i vestiti…”

La donna, che è stata l’ospite d’onore al compleanno della figlia di Guendalina Tavassi, ha anche rivelato che in tutto sono state arrestate 60 persone per questa vicenda: “I colpevoli hanno pagato…” Adesso però questa brutta storia è ormai acqua passata e grazie a TikTok è riuscita a rifarsi una vita.