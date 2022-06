Anticipazioni GF Vip 7: svelato il nome della prima concorrente ufficiale

Guendalina Canessa prima concorrente ufficiale del reality vip di Signorini: le anticipazioni

Lunedì 19 settembre dovrebbe iniziare la nuova edizione del Grande Fratello Vip. E nonostante manchino poco meno di tre mesi al gran ritorno del programma su Canale 5 i rumor sul cast si sprecano online e sulla carta stampata. Proprio a tal proposito il portale MondoTv24 ha rivelato in anteprima il nome della prima concorrente ufficiale. Chi è? In base alle indiscrezioni raccolte dal sito pare che la ex moglie di Daniele Interrante abbia già raggiunto l’accordo con la produzione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini:

“I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione…”

Chi è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7: le ultime news

In tanti magari si staranno chiedendo chi è Guendalina Canessa, che pare essere la prima concorrente ufficiale della prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality show condotta da Alfonso Signorini. Quest’ultima è diventata popolare grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Nip, mentre è stata guest star nell’ultima edizione condotta da Barbara d’Urso. Negli ultimi anni è stata spesso e volentieri opinionista nelle trasmissioni della conduttrice partenopea (Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso). Qualora la donna dovesse davvero varcare la famosa porta rossa il prossimo 19 settembre potrebbe ritrovarsi nella Casa Antonio Razzi.

Anticipazioni GF Vip: Vera Gemma e Jeda partecipano come unico concorrente?

Ovviamente il nome di Guendalina Canessa non è certo stato l’unico nome ad essere stato accostato al cast della prossima edizione del reality show vip di Alfonso Signorini. Difatti diversi rumor hanno riportato che pare siano in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani anche la popolare figlia del celebre attore Giuliano Gemma e il suo fidanzato. Oltre loro sarebbero della partita anche Alvaro Vitali, Antonino Spinalbese, Antonio Razzi, Antonella Fiordelisi, Asia Gianese, Max Felicitas, Pamela Prati, Patrizia Groppelli. Al momento sembra invece remota la possibilità di vedere nel reality show Evelina Sgarbi (figlia del politico e critico d’arte Vittorio) e la cantante Gigliola Cinquetti, nonostante i loro nomi siano usciti in queste ultime settimane. Ci saranno conferme o smentite su tutte queste voci di corridoio?