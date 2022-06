Guendalina Tavassi, disavventura in stazione: “Mi hanno rubato il portafogli”

L’ex naufraga vittima di un furto si sfoga: “C’erano soldi, carte e addirittura l’anello”

Guendalina Tavassi reduce dalla partecipazione al reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza che vede al timone Ilary Blasi, nelle scorse ore ha fatto i conti con una brutta disavventura mentre si trovava in stazione con il suo fidanzato. A raccontare ciò che le è successo è stata l’ex naufraga, tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram. La nota influencer si è sfogata con queste parole: “Niente, questo è il posto che mi merito, mi hanno lasciato per terra, mi hanno rubato il portafogli in stazione, c’erano soldi, carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano”.



La sorella di Edoardo Tavassi su tutte le furie: “Vi auguro tutto il male”

Nelle scorse ore Guendalina Tavassi, una ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha fatto sapere ai suoi fan di essere stata vittima di un furto. La nota influencer però ha potuto fare un sospiro di sollievo, visto che ha affermato: “Stavo per perdere il treno ma si attaccano al c***o, perchè tanto il punto luce ti sta malissimo sto parlando con la sua complice donna, per quanto riguarda i soldi, le carte bloccate, vi potete levare le cose dei denti. Ho fatto beneficenza e Dio queste cose le vede e mi ripagherà di tutto, il rosario di nonna veramente mi è dispiaciuto”. La sorella di Edoardo poi ha fatto un avvertimento: “State attenti a Milano perchè la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima però viene spontaneo fare, avevo la borsa, mentre passavo uno ha cominciato a urlare, io mi sono girata e continuava a urlare, Federico stava tornando indietro”. In preda alla rabbia riferendosi a chi le ha sottratto il portafogli ha aggiunto: “Vi auguro tutto il male, voglio che morite presto”.

Guendalina Tavassi lascia senza parole il fratello: “Mercedesz Henger piace a mamma”

L’ex naufraga che nei giorni scorsi è stata ripresa da Barbara d’Urso, intanto ha invitato i suoi fan a votare Mercedesz Henger attualmente al televoto contro Nick Luciani, scrivendo: “Salviamo Memi”. Nella puntata andata in onda ieri sera, a proposito della 30enne la nota influencer ha fatto sapere di essersi ricreduta in positivo, dato che si è rivolta fratello dicendogli: “Ti posso dire che siete bellissimi, mi piace tanto adesso, ma soprattutto non ci crederai mai la persona che temiamo di più in casa….piace a mamma“. La replica del naufrago romano non si è fatta attendere, visto che non ha nascosto il suo stupore: “Non ci credo dovrei sentirlo da lei”.