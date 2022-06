Guendalina Tavassi ripresa da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: “Sei pessima!”

L’ex naufraga si lamenta del fidanzato dopo averlo cacciato dalla camera: “Ha fatto un casino”

Nel nuovo appuntamento del programma pomeridiano condotto da Barbara d’Urso su Canale 5, Vladimir Luxuria ha fatto sapere al pubblico che Guendalina Tavassi questa notte ha fatto dormire il fidanzato nella hall dell’albergo: “Ho saputo, notizia dell’ultima ora che l’ha cacciato dalla sua camera da letto solo perchè si stava grattando a causa di una zanzara”. La replica dell’ex naufraga non si è fatta attendere: “Ma è normale? Cioè sta tutta la notte così, per una zanzara, non l’ho cacciato, ha fatto un casino, gli ho detto io devo dormire stanotte, è stata una scusa perchè aveva altri programmi!”.

La sorella di Edoardo Tavassi si difende: “Danno la colpa a me, io non facevo niente”

Tra gli ospiti di Pomeriggio 5 c’è stata anche Guendalina Tavassi, che ha puntato il dito contro Estefania Bernal per la relazione a tavolino intrapresa con Roger Balduino: “Era tanto vittima lei che diceva a lui continuamo così che ci fanno la clip, lui era interessato ma lei aveva architettato questa cosa”. A dire la sua ci ha pensato anche Laura Maddaloni, e riferendosi al triangolo tra il brasiliano, l’ex Beatriz e l’argentina ha detto: “Qua non c’è nesuna vittima, tutti e tre hanno fatto un piano che è scappato dalle mani”. Successivamente non si poteva non parlare del recente riavvicinamento tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, e la sorella del naufrago che non ha mai nascosto di non gradire questo feeling si è difesa: “Danno la colpa a me, io non facevo niente”. La conduttrice l’ha prontamente ripresa: “Sei un’ arpia, guarda come ride”. L’ex naufraga ha spiegato la ragione per cui si preoccupa per il fratello: “Quando piange per situazioni viene da me. Magari si gira e non gli interessa più, a me non piace nessuna, poi mi tocca frequentarle”.

L’opinionista ne è convinta: “Mercedesz ha cominciato ad avere attrazione vera per Edoardo”

Inoltre Guendalina che di recente è stata terrorizzata, si è detta convinta che suo fratello è rimasto senza parole quando in Honduras ha messo piede Soleil Sorge: “Ieri stava morendo quando l’ha vista, solo che gliela hanno portata via subito, a me è sempre piaciuta, infatti speravo che rimanesse, lui era sconvolto”. Intanto Federico Perna si è arrabbiato con la fidanzata per averlo fatto dormire nella hall dell’albergo: “Alle quattro di notte mi grattavo e lei mi ha urlato contro basta devo dormire”. A rimproverare la 36enne ci ha pensato la conduttrice: “Sei pessima! Mettila in punizione”.

Infine Vladimir Luxuria ha detto la sua sulla sintonia tra Edoardo e Mercedesz: “Secondo me lei ha voluto fare come Estefania, ma stando lì un po’ come è successo a Roger ha cominciato ad avere un attrazione vera“.