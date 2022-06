Pomeriggio 5, Guendalina Tavassi terrorizzata: “Edoardo è innamorato di Soleil”

L’ex naufraga non nasconde la sua preoccupazione a Pomeriggio 5: “Ecco perchè sono terrorizzata”

I naufraghi de L’Isola dei Famosi, non sanno ancora che a loro si uniranno le nuove concorrenti Vera Gemma e Soleil Sorge. A proposito di quest’ultima, Guendalina Tavassi durante l’ospitata di oggi nel programma pomeridiano condotto da Barbara d’Urso non ha nascosto la sua preoccupazione per l’arrivo della nota influencer italo-americana in Honduras:

“Il problema più grande è che ho letto che dovrebbe entrare lei, e io so che Edoardo è innamorato perso di lei, e sono terrorizzata che adesso che lui e Mercedesz si stiano un pochino unendo arrivi lei, perchè lui non sa che dovrebbe entrare”.



Barbara d’Urso sbotta: “La mia pazienza ha un limite. Tutto vogliamo fare tranne che litigare”

In questi giorni la dottoressa Dvora Ancona è arrivata a sostenere che ci sia un chirurgo estetico in Honduras, e a smentire ciò ci ha pensato Guendalina Tavassi sui social. Quest’ultima che con il suo carattere schietto e diretto spesso è arrivata allo scontro nel reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi, dopo aver dovuto abbandonare il gioco per importanti motivi personali è stata ospite a Pomeriggio 5. La conduttrice Barbara d’Urso le ha subito chiesto: “Ti hanno fatto il botulino sull’isola? Sai che probabilmente hai una cognata?”. L’ex naufraga ha commentato il riavvicinamento tra suo fratello e Mercedesz Henger: “Si erano un po’ allontanati, mi sa che il problema ero io allora”. Intanto la 36enne ha smentito nuovamente la presenza di un chirurgo estetico in Honduras: “Se ci fosse stato non me ne sarei mai andata, Carmen, le sopracciglie me le chiedeva di nascosto…non te la puoi prendere con noi”. La replica della dottoressa Dvora non si è fatta attendere: “Il botulino cambia le espressioni di una persona, ci sono dei cambiamenti che non possono avvenire se non vengono trattati dei muscoli. Ho visto che c’è stato un cambiamento su qualche naufrago”. Quando quest’utlima non voleva parlare con il professore Lorenzetti, la conduttrice è sbottata:

“La mia pazienza ha un limite, qui tutto vogliamo fare tranne che litigare, da un quarto d’ora infatti ti sto pregando di interrompere questo vocio continuo per far parlare gli altri”.

La sorella di Edoardo Tavassi dubita di Mercedesz Henger: “Mi piace ma non mi fido”

Poi Guendalina Tavassi ha detto alla madre di Maria Laura De Vitis cosa pensa di sua figlia: “Alla fine ho fatto un po’ amicizia, all’inizio non sono stata carina, è entrata dicendo che doveva conquistare, ho pensato che Alessandro date le sue precedenti relazioni non le potesse interessare. Voleva proprio accasarsi. Mi sono ricreduta perchè è stata sincera”.

Alla domanda della conduttrice: “A proposito di fidanzamenti, ti piacerebbe come cognata Mercedesz?”, l’ex naufraga che è stata in difficoltà nei giorni scorsi, non ha nascosto i suoi dubbi: “Si mi piace molto, ma non mi fido, non capisco quanto lei ci marci e quanto realmente sia interessata a lui”.