Ida Platano, un ricordo brucia ancora: “Anche se siamo distanti…”

Dama di Uomini e Donne pensa al passato e lancia un messaggio: “Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà”

È tornata con la mente a Temptation Island Ida Platano, ricordando su Instagram Stories l’incontro con Gemma Galgani sulla spiaggia, in un momento critico del rapporto con Riccardo Guarnieri. Quell’incontro in una situazione di crisi profonda aveva dato la forza alla dama di Brescia di proseguire il viaggio sull’isola delle tentazioni per poi chiudere il suo percorso mano nella mano con l compagno. Insomma, il cavaliere di Taranto continua ad essere nei pensieri della 40enne che sembrerebbe ancora non averlo dimenticato anche se i brutti ricordi continuano a riaffiorare alla sua mente. La dama però ci ha tenuto a ringraziare l’amica di sempre, lanciando un messaggio:

“Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui, nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi”.

Gemma ha curato anche le ultime ferite dell’amica che, nelle ultime puntate del programma di Canale5 ha dovuto mandare giù una nuova delusione, guardando il sogno di tornare con l’ex infrangersi.



Ida Platano pronta a rivedere la sua più cara amica, l’annuncio: “A prestissimo”

Non ha potuto fare a meno di sottolineare di sentire molto la mancanza dell’amica, la dama di Brescia, che pensa ancora a Riccardo, e ha lanciato uno spoiler che farà felici i fans di Uomini e Donne. A quanto pare infatti le due sarebbero pronte a rivedersi in questa calda estate 2022. Proprio così! La 40enne ha infatti parlato dell’incontro con l’amica su Instagram Stories, commentando: “A prestissimo”. I video postati dall’ex di Riccardo Guarnieri sono stati prontamente condivisi dalla dama di Torino sul suo profilo, segno che il legame tra le due protagoniste di Uomini e Donne è cresciuto nel corso degli anni.

“Tra qualche giorno si parte, destinazione paradiso”, lo spoiler della nota protagonista di Canale5

Su Instagram Ida Platano ha svelato di essere in procinto di scegliere la sua meta di vacanze e non è escluso che Gemma Galgani le faccia compagnia: “Tra qualche giorno si parte, destinazione paradiso”. La dama non ha svelato dove andrà in villeggiatura anticipando soltanto che resterà in Italia quest’anno. “Vi posso dire solo questo per il momento” ha sottolineato, annunciando poi che presto farà una diretta per parlare con i suoi numerosissimi followers.