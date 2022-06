Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri: inaspettato gesto di apertura

Ida Platano non ha dimenticato il suo ex storico: spunta la prova sui social

Si sono lasciati decisamente in malo modo Riccardo Guarnieri e la sua ex storia a Uomini e Donne. Le ultime settimane nel programma condotto da Maria De Filippi sono state segnate infatti dalle vicissitudini sentimentali dei due protagonisti del trono over. Dopo il ritorno del cavaliere di Taranto in trasmissione infatti il feeling con l’ex è apparso evidente e il ritorno di fiamma sembrava la giusta conclusione dopo due anni di lontananza. Le lacrime di Riccardo in puntata all’ascolto della canzone di Diodato Fai rumore, simbolo dell’amore con Ida, hanno innescato un turbinio di emozioni, culminate in una cena, finita però nel peggiore dei modi. Delusa per la freddezza dimostrata dal cavaliere, la dama era sembrata decisa a chiudere. Su Instagram Stories però in queste ore ha postato un video girato a Verissimo con lei in primo piano e come sottofondo proprio la canzone di Diodato. Insomma un segno che la 40enne non ha ancora dimenticato l’ex e questo potrebbe essere un evidente segno di apertura.



Riccardo Guarnieri nei pensieri della sua ex: risponderà al video su Instagram?

Non ha mai nascosto di essere ancora innamorata del suo ex storico Ida Platano. La dama ha raccontato a Verissimo di recente che la storia con il cavaliere di Taranto è stata una delle più intense e quell’amore è difficile da replicare. Sul magazine della trasmissione però non ha voluto parlare di lui, delusa dopo gli ultimi avvenimenti. Quel che è certo è che il video su Instagram con la loro canzone potrebbe essere un messaggio chiaro per l’ex che era sembrato essere un capitolo chiuso. Lui risponderà? Bisognerà attendere per scoprire se il segnale lanciato dalla 40enne verrà recepito. Di recente però Guarnieri aveva ammesso di considerare ormai chiusa la storia con l’ex.

Ida Platano commossa sui social: arriva un regalo inaspettato per lei

Intanto la dama di Brescia si appresta a trascorrere un’estate con il figlio Samuele ed è pronta a organizzare una vacanza a due. Molto legata anche ai fratelli, la protagonista di Uomini e Donne ha condiviso sulle sue Instagram Stories un disegno del nipote che l’ha commossa. Sul foglio si legge la dedica: “Zia Ida ti amo”. Intanto in questa estate 2022 non mancheranno gli incontri con l’amica storica Gemma Galgani con la quale ormai la Platano sembrerebbe condividere anche la sfortuna sentimentale. I prossimi mesi riserveranno sorprese gradite anche in campo amoroso alle de dame?