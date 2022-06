Il Collegio 7 anticipazioni, edizione completamente rinnovata: ultime novità

Anticipazioni reality di Rai2: edizione rinnovata ed epoca di ambientazione

Nonostante gli ascolti non brillantissimi nella scorsa stagione televisiva è ormai ufficiale che in autunno ci sarà la nuova edizione de Il Collegio, docu-reality di Rai2 in cui un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 17 anni comporrà una vera e propria classe di alunni. Il reality è già giunto alla settima edizione e anticipazioni e spoiler li ha forniti il sempre informato TvBlog, sia sulla data di messa in onda che soprattutto sull’epoca di ambientazione. Le scorse stagioni sono state ambientate dagli anni ’60 a seguire. Nello specifico 1960, 1961 e 1968. Notevole sbalzo temporale in avanti, invece, si è avuto nella quarta edizione con l’ambientazione nel 1982 ed il 1992 per la quinta. La sesta invece è stata ambienta nel 1977. Ed adesso secondo il sito su menzionato la prossima sarà ambientata nel 1950 e sarà una ‘edizione rinnovata per veste e contenuti.’

Il Collegio nuova edizione, anticipazioni: data d’inizio e numero puntate

TvBlog ha fornito altre anticipazioni sul reality di Rai2 a cominciare dalla data di messa in onda. La nuova edizione partirà martedì 27 settembre, in prima serata, e andrà in onda per otto puntate fino al 15 novembre. Nelle scorse settimana vi avevamo spiegato come fare per partecipare ai casting, casting che una volta ultimati daranno il via alle riprese della settimana edizione del docu-reality che inizieranno a luglio. La location è certo che sarà ancora una volta, come è accaduto nelle ultime edizioni, il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, cittadina della provincia di Frosinone. Mentre le prime sono state ambientate nel Collegio San Carlo Celana

a Caprino Bergamasco.

Spoiler docu-reality di Rai2: ultime notizie sulla prossima edizione

Questa dunque sono tutte le novità al momento note sulla prossima edizione de Il Collegio, epoca di ambientazione e data d’inizio, a cui si aggiunge il fatto che confermato al suo posto di preside c’è Paolo Bosisio, mentre tra i maestri spicca nuovamente il cattivo Andrea Maggi, nuovamente confermata dovrebbe essere anche la sorvegliante Lucia Gravante. Mentre come voce narrante, dopo la breve parentesi di Simona Ventura, ci sarà nuovamente il conduttore e attore Giancarlo Magalli.