Il Collegio prossima edizione: come partecipare, epoca, quando va in onda

Casting concorrenti: come si fa per partecipare al docu-reality di Rai2

Il Collegio è già giunto alla sua settima edizione e presto si apriranno i casting per cercare nuovi alunni e alunne che comporranno la classe. Dall’homepage del sito del programma si apprende anche come fare per partecipare come concorrenti. Per farlo i requisiti essenziali sono avere un età compresa tra i 14 ed i 17 anni compiuti da non più di sei mesi, essere disposti a staccarsi dal cellulare per diverso tempo, dedicarsi al rapporto con i coetanei, conoscersi meglio e soprattutto rispettare l’autorità. Insomma se si è in possesso di queste qualità ed si ha un’età compatibile i genitori possono accompagnare i proprio ragazzi al casting per il reality seguendo tutte le indicazioni che trovano sul sito www.ilcollegio.banijayitalia.it e compilando l’apposito form.

Anticipazioni Il Collegio 7: quando va in onda e epoca in cui sarà ambientato

Dopo gli ascolti non proprio entusiasmanti della scorsa edizione non sembrava certa una nuova edizione del docu-reality di Rai2, invece, adesso è ufficiale che la settimana edizione ci sarà anche se non si hanno ancora molte informazioni al riguardo. A cominciare dall’epoca in cui sarà ambientato, le precedenti edizioni sono state ambientate negli anni ’60, ’70 e ’80 mentre sulla prossima non si ancora nulla. Incerto è anche il periodo di messa in onda anche se molto sarà in autunno, probabilmente ad ottobre, ma non c’è ancora una data di inizio specifica. Certa è, infine, la collocazione nella prima serata.

Reality di Rai2 nuova edizione: tornano il preside Paolo Bosisio ed il prof Andrea Maggi

Si è lavoro dunque per comporrà la nuova classe di alunni e alunne per la nuova edizione de Il Collegio. I casting come su spiegato sono aperti mentre c’è incertezza su tutte le altre informazioni del docu-reality di Rai2. Ritroveremo però al suo posto di Preside Paolo Bosisio, in molti sanno che l’attore di teatro è stato realmente in passato un insegnante. Al suo fianco si sarà la sorvegliante e tutti gli altri professori tra cui Andrea Maggi, noto per la sua severità ed il suo rigore. La voce narrante, infine, dovrebbe essere nuovamente quella di Giancarlo Magalli.