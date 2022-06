Il paradiso delle signore anticipazioni: Pietro Masotti annuncia una novità

Anticipazioni soap di Rai1, Pietro Masotti svela una novità: “Stiamo preparando contenuti speciali”

Gli attori del cast de Il paradiso delle signore da più di una settimana sono ritornati sul set per girare le nuove puntate della settima stagione che andranno in onda a settembre. Ed in queste ore uno devi volti più amati della soap, l’attore che impersona Marcello Barbieri, ne ha utilizzato i profili social ufficiali per fare un clamoroso annuncio. I tanti fan del daily presto potranno vedere inediti contenuti sia sui social che su RaiPlay. In una storia con Lucrezia Massari che nella soap veste i panni della stilista Flora Gentile Ravasi, l’attore pugliese ha annunciato:

“Oggi non dovrei essere sul set perché è il mio giorno libero. Ma stiamo preparando dei contenuti speciali, dei contenuti extra che potrete vedere sui nostri profili ufficiali e su Raiplay quindi stay tuned.”

Il paradiso delle signore, spoiler puntate di settembre: cosa succederà a Marcello

Nel mentre continuano le anticipazioni e gli spoiler sulle puntate di settembre della soap record di ascolti di Rai1. E tra i personaggi che sono già stati confermati per la 7^ stagione c’è Pietro Masotti. Il suo personaggio ha concluso la scorsa stagione in crisi con Ludovica, che a sua volta è partita per la Grecia con Ferdinando e non comparirà nelle prime puntate. Naufragato l’amore tra i due, il giovane Barbieri troverà un’alleata valida nella contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Quest’ultima diventata socia del Paradiso metterà in piedi la sua vendetta nei confronti di Umberto (Roberto Farnesi) e per farlo si farà aiutare proprio da Marcello. Insomma nelle puntate della nuova stagione se ne vedranno delle belle.

Spoiler nuova stagione della soap di Rai1: clamorosi ritorni e nuovi arrivi

In questi giorni sono uscite molte indiscrezioni sugli addii, i ritorni e le conferme del cast della 7^ stagione de Il paradiso delle signore. Tra gli adii si segnala quello di Beatrice (Caterina Bertone) mentre è già ufficiale un clamoroso rientro. Saldi al suo posto rimarranno inoltre, accanto ai personaggi già citati anche Salvo (Emanuel Caserio) Anna (Giulia Vecchio), Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Ferraris) cosi come Vittorio (Alessandro Tersigni) e Stefania (Grace Ambrose).