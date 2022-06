Il paradiso delle signore, è ufficiale! A settembre ci sarà un clamoroso ritorno

Anticipazioni della settima stagione della soap di Rai1, Giulia Vecchio spoilera il ritorno di Quinto

Se è vero che tra indizi fanno una prova possiamo dire con certezza che nella prossima stagione de Il paradiso delle signore ci sarà il graditissimo ma anche inatteso e spaziante ritorno di Quinto, personaggio impersonato da Cristiano Caccamo. Nelle scorse ore, infatti, l’attrice Giulia Vecchio ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una storia in cui veniva inquadrato parte del nuovo copione contenente gli appunti su quello che succederà nel corso della settima stagione prevista da settembre ed una delle frasi era proprio la seguente: “Quinto è vivo?” lasciando intuire la presenza del personaggio nelle nuove puntate. Inutile dire che immediatamente si è scatenato il delirio tra i fan della soap per il clamoroso colpo di scena.

Il paradiso delle signore spoiler prossima stagione: Cristiano Caccamo annuncia il ritorno (FOTO)

E non è tutto, perché oltre alla storia della giovane attrice che impersona Anna Imbriani, anche lo stesso attore ha postato una foto, visibile alla fine del paragrafo che toglie ogni dubbio sul fatto che Quinto ci sarà nella settimana stagione della soap. La foto in questione mostra l’attore nelle vesti del magazziniere proprio negli studi dove stanno girando le nuove puntate. La foto, in realtà ad alcuni è sembrata una vecchia foto delle scorse stagioni ma un altro scatto ne ha confermato la contemporaneità visto che veniva inquadrata anche la piccola attrice che impersona Irene. Insomma il ritorno del giovane, ovviamente, creerà scompiglio e risvolti inaspettati nella trama.



Anticipazioni puntata di settembre: Quinto crea scompiglio tra Salvo e Anna

Gli attori lunedì 30 maggio sono ritornati sul set per girare Il paradiso delle signore 7. Abbiamo lasciato Anna e Salvo freschi sposi intendi a vivere la loro felice insieme alla piccola Irene e di sicuro, l’arrivo del marito dato per morto della Imbriani creerà il caso. Per quanto riguarda la trama, infatti, nella scorsa stagione della soap Anna è ritornata a Milano vedova e con un figlia da crescere, dopo essersi liberata di Massimo Riva si era legata sentimentalmente a Salvo fino a sposarlo nell’ultima puntata. Il giovane barista, tuttavia, non sa tutta la verità sul suo passato cioè che la figlia, in realtà, pur essendo stata riconosciuta da Quinto è di Riva e dunque se ne vedranno delle belle.