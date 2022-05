Il paradiso delle signore, si gira la nuova stagione: anticipazioni settembre

Anticipazioni soap di Rai1: spoiler sulle trame della prossima stagione

Chiuse simbolicamente le serrande del grande magazzino milanese questa estate i telespettatori di Rai1 potranno godersi le vicende della soap spagnola Sei Sorelle. Dalle anticipazioni sulle puntate di settembre de Il paradiso delle signore, tuttavia, si apprende che ci saranno delle sbalorditive ed importanti novità. Innanzitutto al centro della trame ci sarà Adelaide (Vanessa Gravina) che grazie alle quote del Paradiso cedutele da Dante diventerà socia del grande magazzino insieme a Vittorio (Alessandro Tersigni). Quest’ultimo, dopo l’addio di Flora (Lucrezia Massari) sceglierà come stilista Maria (Chiara Puglisi) e non è detto che tra i due non posso nascere un certo feeling, la ragazza siciliana dimenticherà Rocco con Conti? Certo è che il dottore in queste stagioni della soap è stato molto sfortunato in amore, dunque chissà. Spazio poi avrà anche la vendetta della contessa contro Umberto(Roberto Farnesi).

Il paradiso delle signore 7, si gira la nuova stagione: addii, ritorni e conferme nel cast

Oltre alle anticipazioni sulla trama della soap si inizia a delineare senza incertezze chi ci sarà e chi non farà più parte del cast. Stando alle dichiarazioni riportate dagli attori da lunedì 30 maggio torneranno sul set per girare le puntata della 7^ stagione Emanuel Caserio e Giulia Vecchio che impersonano Salvo Amato e Anna Imbriani, i freschi sposi saranno al centro delle trame perché il segreto della donna verrà a galla scatenando le ire del giovane siciliano. Saldi al loro posto ci saranno anche Agnese e Armando, interpretati rispettivamente da Antonella Attili e Pietro Genuardi e le veneri Irene (Francesca Del Fa) e Dora (Maria vittoria Cozzella). Al contrario, detto addio Beatrice, ovvero l’attrice Caterina Bertone, mentre tra i graditi ritorni ci sarà quello della truffatrice Ada Manetti che ha il volto di Desirée Noferini.

Quando inizia la nuova stagione della soap di Rai1: Vanessa Gravina se l’è lasciato sfuggire

Grazie agli ascolti record Il paradiso delle signore tornerà in onda a settembre con la nuova stagione, di recente Vanessa Gravina si è lasciata sfuggire la data. Mentre molto clamore ha fatto nei giorni scorsi un’indiscrezione che vedrebbe la soap a rischio chiusura qualora la nuova soap di origine spagnola, che debutterà domani, ottenga dei buoni ascolti.