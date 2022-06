L’Isola dei Famosi finale anticipazioni: chi vincerà stasera? I sondaggi

Isola dei Famosi, la finale: chi vincerà tra i naufraghi ancora in gioco? Ecco cosa dicono i sondaggi

Stasera andrà in onda la tanto attesa finale del reality show condotto da Ilary Blasi. E tutti sui social si stanno chiedendo chi vincerà questa edizione. Ovviamente sarà la stessa conduttrice ad annunciarlo stasera in diretta, ma gli spettatori hanno già iniziato a fare le prime ipotesi sui social network. Un po’ tutti sono d’accordo sul fatto che saranno Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro a contendersi la vittoria finale, soprattutto dopo che Edoardo Tavassi è stato costretto a lasciare il reality per via di un brutto infortunio al ginocchio. Tra loro due chi vincerà? Secondo i sondaggi circolati online in questi ultimi giorni ad avere maggiori possibilità di vittoria è l’attore di origini romane, che nel bene o nel male è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti di quest’ultima edizione del reality. Andrà davvero così?

Mercedesz Henger e Nick Luciani: chi sarà il primo eliminato di stasera?

Si ricorda che comunque ci sono al momento due naufraghi in nomination. E ovviamente chi di loro perderà il televoto dovrà riporre i suoi sogni di gloria definitivamente nel cassetto. In base ai sondaggi a rischiare maggiormente l’eliminazione da L’Isola dei Famosi pare essere la figlia dell’ex attrice di film per adulti, la quale però si ricorda che lunedì scorso ha invece battuto il cantante proprio al televoto (quest’ultimo è poi rientrato in gioco battendo al ballottaggio Pamela ed Estefania). A poche ora dalla finale anche la mamma di Mercedesz ha voluto fare un accorato appello su instagram, nella speranza che sua figlia possa continuare questa avventura, nonostante non abbia fatto mistero di credere sia davvero difficile possa vincere il reality:

“Oggi è l’ultimo giorno dell’Isola…La nostra Mercedesz è in nomination…Ricordatevi di votare per lei…”

L’Isola dei Famosi anticipazioni: Edoardo Tavassi stasera in studio

Si ricorda che nella puntata di stasera del reality show condotto da Ilary Blasi sarà in studio anche il fratello di Guendalina Tavassi, il quale ovviamente parlerà di questo suo infortunio che non gli ha permesso di arrivare alla tanto agognata finale. In studio ci saranno anche le due ultime concorrenti eliminate: Estefania Bernal e Pamela Petrarolo. E chissà la naufraga argentina come reagirà nel momento in cui si ritroverà faccia a faccia con Roger Balduino, visto il modo in cui si sono lasciati.