Mercedesz Henger, la madre scettica: “Vince L’Isola? La vedo difficile”

Eva Henger sarà assente nello studio del reality durante la finale: il motivo

La finalissima del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza e che vede al timone Ilary Blasi si avvicina sempre di più. Tra i finalisti c’è anche Mercedesz Henger, che però attualmente si trova ancora una volta in nomination contro Nick Luciani. La 30enne continua a essere sostenuta dalla madre sui social, dato che non perde l’occasione per invitare i fan a salvarla. Eva Henger però a chi le ha detto se secondo lei a vincere sarà sua figlia ha scritto: “Sarei molto felice per lei. Sarebbe molto bello, ma vedo difficile. Però voi continuate a votare per lei!”.

L’ex attrice a chi le ha domandato invece se sarà presente nello studio del programma, ha spiegato che la ragione della sua assenza legata ovviamente all’incidente stradale avuto la fine di aprile: “Io ora non posso viaggiare, ma la sostengo sempre anche da lontano”.



Come sta la madre di Mercedesz Henger dopo l’incidente: “Sono sulla strada buona”

Eva Henger che nei giorni scorsi ha lasciato la clinica dove era stata ricoverata qualche settimana fa in seguito ad un terribile incidente stradale in Ungheria avuto con il marito Massimiliano Caroletti, nelle scorse ore ha risposto a diverse domande dei suoi fan tramite le storie del suo profilo Instagram. L’ex attrice per iniziare ha ricordato ai suoi follower di votare sua figlia per farle superare il televoto che la vede in sfida contro Nick Luciani. Poi ha rotto il silenzio sulla sua salute: “Grazie bene. Piano piano mi riprendo! Tra poco tornerò a essere operativa come prima! Ho avuto momenti non bellissimi. Avete chiesto in tantissimi come sto. Mi fa molto piacere e vi sento vicino. Tornerò meglio di prima…speriamo. Sono sulla strada buona. Cerco di riprendermi al più presto”. L’ex attrice distrutta dal dolore per le vittime del suo incidente, ha continuato a ringraziare coloro che si sono preoccupati per lei: “Grazie! Davvero siete stati troppo carini a starmi vicino”.

L’ex attrice sul percorso della figlia a L’Isola dei Famosi: “Condivido tutto ciò che dice e fa”

Intanto a chi le ha detto che vorrebbe vederla al GF Vip, l’ex attrice ha risposto: “I reality non sono fatti per me, o il contrario…”. La moglie di Massimiliano Caroletti quando una delle tante follower le ha scritto: “Spero vivamente che stai bene, ti volevo dire avvisa Mercedesz di non andare a mangiare”, ha replicato così: “Ma penso che questo pericolo di mangiare troppo ancora non c’è. Un pochino inquietante ciò che hai scritto. Sai qualcosa che io non so?”. Inoltre ha fatto sapere cosa pensa del percorso della figlia nel programma condotto da Ilary Blasi: “Penso che mi piace moltissimo. Condivido tutto ciò che dice e fa“.