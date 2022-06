L’Isola dei Famosi anticipazioni, Marco Cucolo abbandona: ecco perchè

Marco Cucolo lascia il reality show adventure: l’annuncio inaspettato

E’ finita anche questa nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. Purtroppo ormai le dinamiche sono ridotte all’osso, e infatti c’è ben poco da segnalare. Una volta però finita la puntata la fanpage instagram del reality show di Ilary Blasi ha pubblicato un post in cui è stato annunciato ufficialmente il ritiro del compagno di Lory Del Santo. Si ricorda che proprio sul finire della puntata del daytime di ieri era stato annunciato ai telespettatori che era finito in infermeria insieme ad Edoardo Tavassi per alcuni accertamenti medici, non fornendo però ulteriori dettagli.

Isola dei Famosi: ecco perchè il naufrago è stato costretto ad abbandonare questa avventura

Ovviamente adesso sono stati tanti a chiedersi sui social il motivo per cui Marco Cucolo è stato costretto ad abbandonare anzitempo la sua avventura nel reality show, tra l’altro a soli pochissimi giorni dall’eliminazione della sua compagna Lory Del Santo, che in queste ore è finita al centro delle polemiche. A tal proposito la produzione è stata decisamente vaga limitandosi a dire su instagram che il naufrago è stato costretto a lasciare per motivi medici. Ovviamente i telespettatori non hanno nascosto di essere assai dispiaciuti per il suo ritiro, visto che l’hanno sempre ritenenuto uno dei grandi protagonisti di quest’ultima edizione del reality show, la cui finale è prevista lunedì 27 giugno.

Edoardo Tavassi pronto al ritiro? Ecco svelata tutta la verità

In infermeria c’è però finito anche il fratello di Guendalina Tavassi, facendo preoccupare tutti i telespettatori. Che fine ha fatto? A fare chiarezza sullo stato di salute del naufrago de L’Isola dei Famosi ci ha pensato poco fa l’influencer Amedeo Venza su instagram. Difatti quest’ultimo ha rassicurato tutti sul suo stato di salute, asserendo che il naufrago è finito in infermeria per curare un dente dolorante: “Edoardo sta bene…Deve solo curare un dente…” Il suo ritorno a Cayo Cochinos pare essere previsto tra qualche giorno, ed ha escluso a priori che possa esserci anche la minima possibilità che decida di abbandonare il gioco. Si segnala inoltre che invece sua sorella non ha ancora proferito parola su tutta questa faccenda.