Lory Del Santo, il suo staff interviene dopo le polemiche: “Ecco la verità”

Isola dei Famosi, lo staff dell’ex naufraga fa un chiarimento: “Lei non è in possesso del telefono”

Ieri pomeriggio Lory Del Santo è finita al centro di furiose polemiche. Il motivo? Sono spuntati su instagram diversi post in cui l’ex naufraga, parlando in terza persona, si sarebbe autoelogiata e avrebbe attaccato il programma, la conduttrice e i due opinionisti. E sono stati tanti a credere che abbia dei profili fake che utilizza alla bisogna per farsi i complimenti scordandosi questa volta di fare il logout dal suo profilo ufficiale. La verità è però ben diversa. Difatti il suo staff è intervenuto nelle scorse ore per fare chiarezza una volta per tutte, asserendo che la ex naufraga non è neppure tornata in possesso del suo telefono, e quindi non avrebbe mai potuto pubblicare alcun tipo di post in questi giorni: “Attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone…”

Lory Del Santo, il suo staff confessa: “I commenti sono stati pubblicati in buona fede”

Successivamente lo staff dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha anche fatto presente che tutti i commenti da lei effettuati in queste ultime ore sono stati postati in assoluta buona fede solo per testimoniare il grande affetto delle persone nei suoi confronti:

“Sono stati postati al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct…”

Insomma la volontà dello staff era solo quello di mostrare i tantissimi messaggi d’affetto arrivati privatamente alla compagna di Marco Cucolo, la quale è stata attaccata da Tommaso Zorzi.

Lo staff dell’ex naufraga mostra gli screen dei messaggi: Vogliamo fare chiarezza”

Lo staff ha poi pubblicato su instagram tutti gli screen di questi messaggi arrivati privatamente a Lory Del Santo per far capire qual è la verità dei fatti:

“Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers…”

Insomma l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata vittima di un grandissimo malinteso, che l’ha sicuramente messa in difficoltà. Al momento si segnala che la compagna di Marco Cucolo, il quale è finito in infermeria insieme ad Edoardo Tavassi, non ha proferito parola su tutta questa faccenda. Nelle prossime ore romperà il silenzio?