L’Isola dei Famosi: salta la prossima edizione su Canale 5? Ecco la verità

Ilary Blasi: il suo reality show a rischio chiusura? La smentita

Giorni fa la fanpage instagram thepipol_tv ha riportato che questa edizione dell’Isola dei Famosi dovrebbe essere anche l’ultima, almeno sulle frequenze di Canale 5. Sarà vero? A smentire oggi questa illazione ci ha pensato il portale televivo TvBlog.it. Difatti il noto sito web ha rivelato di essere venuto a conoscenza che Mediaset ha siglato un contratto con Banijay per la messa in onda di due edizioni del reality show (questa e un’altra):

“La prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere tra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma…”

E quindi sarebbe da escludere la sua cancellazione.

L’Isola dei Famosi ci sarà anche il prossimo anno: le anticipazioni

Il portale TvBlog.it ha poi rivelato che nonostante le voci di corridoio circolate online sulla chiusura del reality show adventure condotto da Ilary Blasi, che lunedì sera ha vinto la sfida degli ascolti contro Rai1, il prossimo anno pare sia prevista una nuova edizione (e forse davvero l’ultima?):

“Ci sentiamo in grado di confermare che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione dell’Isola dei Famosi…”

Quindi pare davvero improbabile che il reality adventure di Canale 5 non venga riproposto nella prossima stagione Tv, anche in virtù dei buoni ascolti ottenuti in queste ultime settimane (si ricorda che ha anche battuto Carlo Conti con il suo nuovo show The Band).

La Talpa al posto del reality show di Ilary Blasi? Ecco come stanno le cose

TvBlog.it ha poi riportato che in questi ultimi giorni molti sui social hanno avanzato l’ipotesi che il prossimo anno L’Isola dei Famosi potrebbe essere sostituita dal reality game, le cui prime tre ed uniche edizioni sono state condotte da Paola Perego. E anche stavolta il portale televisivo ha smentito questa ipotesi, asserendo che nonostante Mediaset abbia acquistato i diritti al momento pare che la sua messa in onda sia improbabile:

“A tutt’oggi una nuova edizione della Talpa resta una specie di ‘chimera’ nell’etere televisivo nostrano…”

E se davvero La Talpa dovesse tornare in Tv pare che la realizzazione verrebbe affidata alla Fascino di Maria De Filippi.