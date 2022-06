Ascolti L’isola dei famosi, arrivato il responso di ieri sera per Ilary Blasi

L’isola dei famosi vince in share ma non in telespettatori: ecco gli ascolti di ieri, 6 giugno

Com’è andata a livello di auditel la serata di ieri? Ricordiamo che su Canale5 è andata in onda una nuova puntata del reality ambientato in Honduras, mentre Rai1 ha trasmesso il film A casa tutti bene. Ad avere la meglio per numero di telespettatori è stata la pellicola del primo canale, ma il programma di Canale5 ha ottenuto uno share più alto, vista la durata decisamente maggiore. Nello specifico, a seguire L’isola dei famosi sono stati in media 2milioni 461mila telespettatori, con uno share del 20.5%, mentre A casa tutti bene è stato seguito da 2milioni 674mila spettatori con il 15.83% di share.

Gli ascolti di ieri sera: i dati auditel di Made in Sud e dei programmi in onda sulle altre reti

Oltre al film di Rai1 e al reality di Canale5 (dove Ilary Blasi ha dovuto fare i conti con un piccolo problema), il prime time di ieri ha visto su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud, seguita da quasi 1milione di telespettatori e più del 6% di share: nello specifico, come apprendiamo da TvBlog, che utilizziamo come fonte, la media di telespettatori è stata di 938mila e lo share del 6.41%; su Rai3 è stata invece la volta di Report visto, nella presentazione, da 1milione 159mila spettatori, share del 6.39%, e nel programma vero e proprio da 1milione 548mila telespettatori, share dell’8.93%.

I dati auditel della prima serata del 6 giugno degli ultimi programmi che hanno sfidato L’isola dei famosi

Per concludere, la concorrenza interna delle reti Mediaset ha visto il reality condotto da Ilary Blasi fare i conti con Quarta Repubblica, che su Rete4 ha avuto 715mila telespettatori e il 5.23% di share, mentre su Italia1 ha trovato spazio il telefilm Chicago PD che ha registrato una media di 1milione 232mila telespettatori con il 7.6% di share; infine, riportiamo anche il dato di La7, con la serie Yellowstone che è stata vista da 274mila telespettatori, share dell’1.48%, e da 290mila spettatori, share dell’1.73%, su Tv8 Gomorra ha ottenuto invece 353mila telespettatori e uno share del 2%, mentre su Nove il film A testa alta ha ottenuto 281mila telespettatori e l’1.9% di share.