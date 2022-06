Isola, Carmen Di Pietro affronta Nick Luciani: “Mi hai fatta stare male”

Carmen Di Pietro e il naufrago si chiariscono in Honduras: il faccia a faccia

E’ terminata anche questa nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E proprio all’inizio i telespettatori hanno avuto modo di vedere che la popolare e simpatica mamma di Alessandro Iannoni si è avvicinata nella notte a Nick Luciani, nella speranza di chiarire dopo aver litigato furiosamente in questi ultimi giorni. In questa occasione la naufraga non ha fatto mistero di aver sofferto molto perchè ha temuto di aver perso un amico, nonché un alleato nel reality show condotto da Ilary Blasi:

“Ho pensato di aver perso un amico, e mi dispiace…Mi vengono le lacrime…Ci conosciamo da tanti anni…Mi hai fatta stare male…”

Il naufrago l’ha comunque rassicurata immediatamente, asserendo che si è semplicemente stranito per tutto ciò che è successo tra loro, aggiungendo di averci comunque messo una pietra sopra: “Ero carico per la giornata…” E i due si sono dati un bell’abbraccio in segno di pace.

Nicolas Vaporidis fa pace con il naufrago dell’Isola dei Famosi: “Smettiamola di litigare”

E’ poi passata la notte, e l’indomani l’attore romano ha deciso a sua volta di chiarire con Nick Luciani perchè stufo di litigare continuamente per cose futili: “Nick, dai basta…Mi spiace…” E il leader dei Cugini di Campagna, che ieri ha perso le staffe, ha subito abbracciato il naufrago, asserendo che entrambi hanno davvero esagerato: “Questa è la fame…” E in questa circostanza i due si sono dati un abbraccio e una pacca sulle spalle. Ovviamente anche gli altri naufraghi hanno commentato questo chiarimento, asserendo di essere davvero felici che a Cayo Cochinos sia tornata finalmente la pace.

Nick Luciani tira un sospiro di sollievo dopo essersi chiarito con i naufraghi: “Sono rimasto senza parole”

Il naufrago ha poi commentato in confessionale questo riavvicinamento a Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, non nascondendo il fatto di essere rimasto sorpreso perchè nei giorni scorsi se ne sono dette di ogni, superando spesso e volentieri il limite. Il concorrente de L’Isola è comunque felice che anche l’attore abbia capito finalmente che l’unica soluzione era quella di gettarsi le polemiche alle spalle per continuare in estrema serenità questa avventura unica nel suo genere: “Ha capito di avere esagerato…Anch’io l’ho ammesso…E questa mattina siamo più amici che prima…Anche con Carmen…Sono felice…”