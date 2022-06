Isola dei Famosi, Nick Luciani minaccia Nicolas Vaporidis: “Ti do uno schiaffo”

Nick Luciani senza freni: faccia a faccia con il suo rivale a L’Isola dei Famosi

E’ appena andata in onda su Canale 5 questa nuova puntata del daytime del reality show adventure. E anche stavolta gli scontri tra i naufraghi non sono certo mancati. Cos’è successo? In pratica i telespettatori hanno avuto modo di vedere un fuori onda della diretta di ieri sera in cui il leader dei Cugini di Campagna e Nicolas Vaporidis se ne sono dette di tutti i colori. La situazione è talmente degenerata che proprio l’artista è anche arrivato a minacciare il suo rivale di dargli uno schiaffo bell’assestato: “Ti do uno schiaffo…Cosa stai dicendo? Tu non hai mai fatto niente qua…”

Nicolas Vaporidis affronta il naufrago del reality show: “Sei troppo permaloso”

L’acceso scontro tra Nick Luciani e il popolare attore romano è poi continuato senza esclusioni di colpi. Difatti quest’ultimo ha contestato il rivale asserendo senza indugio alcuno di credere sia solo un grande permaloso:

“Io a te non ti ho mai detto un ca**o…Sei permaloso…Guarda come ti stai comportando?”

Una volta finita la diretta di ieri sera il biondo naufrago dell’Isola dei Famosi, che è finito al centro delle polemiche, non ha nascosto in confessionale di non poter più tollerare l’atteggiamento dell’attore ritenendolo senza se e senza ma un arrogante:

“Non lo sopporto più…Tutto gli è dovuto…Comanda sempre lui e gestisce come se fosse il leader anche quando non lo è…”

Carmen Di Pietro delusa dal concorrente: “Che gentaglia, mi ha anche tolto il saluto”

Sempre nella puntata del daytime di oggi de L’Isola il leader dei Cugini di Campagna ha fatto una proposta sul cibo che ha innervosito la maggior parte dei naufraghi, tra i quali anche la mamma di Alessandro Iannoni: “Che gentaglia, mi ha anche tolto il saluto…” Quest’ultima si è poi sfogata in confessionale, non facendo mistero di essere rimasta male di aver perso praticamente un amico dopo le loro recenti discussioni:

“Mi dispiace perchè è permaloso…Dove può arrivare il suo orgoglio? Mi dispiace tantissimo…Nick però non può comportarsi così nella vita…”

Il cantante riuscirà a chiarire con gli altri concorrenti, che hanno mosso perplessità nei suoi confronti?