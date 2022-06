Isola, Guendalina Tavassi svela un retroscena su Edoardo: “L’ho costretto a…”

Guendalina Tavassi torna a parlare di suo fratello: “L’ho costretto a partecipare al reality show”

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 uscito oggi in tutte le edicole. Ed in questa circostanza la donna ha parlato ovviamente di suo fratello Edoardo Tavassi, il quale è ancora a Cayo Cochinos per cercare di raggiungere il suo obiettivo più grande: la finale prevista lunedì 27 giugno. Proprio su suo fratello ha rivelato di averlo praticamente costretto a partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi. La donna ha comunque voluto chiarire di avergli detto chiaramente che non sarebbe stata affatto un’avventura semplice:

“Ho costretto Edoardo a partecipare al programma insieme a me…Quando gli ho detto che sarebbe stato difficile, mi ha risposto che ce l’avrebbe fatta…”

Tuttavia l’ex concorrente non ha poi perso occasione per sferrargli una bella frecciatina: “Appena è arrivato in Honduras si è piazzato sulla stuoia e non si è più mosso…”

Chi vincerà L’Isola dei Famosi? L’ex concorrente ne è certa: “La vittoria se la giocano loro tre”

Successivamente il giornalista di Novella 2000 ha chiesto a Guendalina Tavassi chi tra i naufraghi ancora in gara ha le maggiori chance di vincere quest’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. E quest’ultima, la quale ieri ha avuto una brutta disavventura (con un lieto fine), ha subito rivelato di credere che la vittoria se la giochino suo fratello Edoardo, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro:

“Mio fratello si contende la vittoria con Nicolas, che sta dimostrando una forte maturità e che sta piacendo molto ai telespettatori…Mi farebbe piacere anche la vittoria di Carmen Di Pietro…”

E in effetti sono tanti sui social a pensarla come l’ex naufraga.

Isola, l’ex naufraga fa i complimenti ad Alessandro Iannoni: “E’ un ragazzo da apprezzare”

Successivamente Guendalina Tavassi, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha voluto spendere parole al miele nei confronti del figlio della sua amica Carmen Di Pietro, non facendo mistero di credere sia proprio un ragazzo da apprezzare sotto ogni punto di vista:

“E’ coerente…Sono certa che farà strada, anche se non necessariamente nel mondo della Tv…”

Secondo la donna il suo ex compagno d’avventura avrebbe acquistato una grande maturità grazie a questa sua partecipazione al reality show adventure di Canale 5.