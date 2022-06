L’Isola dei Famosi, Luca Daffrè fa infuriare Gennaro: “Mi ha risposto male”

Gennaro Auletto si scaglia contro il naufrago: lo sfogo all’Isola dei Famosi

E’ finita anche quest’ultima puntata settimanale del daytime del reality show adventure. E anche stavolta le polemiche non sono mancate, nonostante manchino davvero pochi giorni alla fine del programma. Cos’è successo? Il modello partenopeo, parlando a tu per tu con Nick Luciani, ha dichiarato di essere davvero deluso dal suo compagno d’avventura perchè pare gli abbia risposto male nel momento in cui si è lamentato per non essere stato chiamato a mangiare i pesciolini appena pescati (lui e Luca Daffrè ore prima hanno avuto un’animata discussione su tutta questa faccenda):

“La sua risposta non mi è piaciuta per niente…Mi fa ‘Tanto tu stai sempre per i fatti tuoi’…Mi è sembrata una risposta non degna da un amico…”

Luca Daffrè spiega cos’è successo con il naufrago: “Ha dormito tutto il pomeriggio”

Il naufrago messo sotto accusa da Gennaro Auletto si è sfogato a sua volta con Carmen Di Pietro ed Estefania Bernal. Ed in questa circostanza il ragazzo ha spiegato un po’ il motivo per cui i due hanno litigato ieri, rispedendo al mittente le accuse:

“Io mica l’ho fatto apposta…Certo non vado da tutti a dire che ho pescato…A chi era presente ho dato i pesciolini…Lui ha dormito tutto il pomeriggio…”

Successivamente il concorrente de L’Isola dei Famosi, il quale ha conquistato Maria Laura De Vitis, si è anche sfogato in confessionale, asserendo che non è certo il suo compito imboccare le persone: “Mi piacerebbe che inizi a prendere l’iniziativa finalmente…”

L’Isola dei Famosi, il naufrago non si dà pace: “Sono molto infastidito”

Dall’altra parte della Playa Gennaro Auletto ha continuato ad attaccare senza sosta Luca Daffrè, non facendo mistero di non aver gradito affatto i suoi doppi sensi nel momento in cui hanno avuto questa famosa discussione:

“Mi dà fastidio quando uno fa i doppi sensi in quel modo…Poi se sei un amico mi prendi da parte e non mi dici le cose davanti a tutti…”

Il ragazzo in confessionale non ha poi negato il fatto di aspettare le scuse da parte del naufrago perchè stavolta è certo che abbia veramente sbagliato nei suoi confronti: “Qua i nervi sono sempre molto tesi…”