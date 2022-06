Maria Laura De Vitis frena con Luca Daffrè: “Ho paura di rimanere delusa”

Isola dei Famosi, la pupa non ha dubbi su un naufrago: “Non penso di piacergli”

La complicità tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè, dopo il ritiro di Alessandro Iannoni non sta passando di certo inosservata agli altri concorrenti. La pupa però al momento ha preferito frenarsi con il modello e influencer, dato che non appena Mercedesz Henger le ha detto: “E se te lo ruba Estefania?”, ha prontamente risposto:

“Infatti te lo stavo per dire, bellissimo ragazzo ma secondo me lui è entrato che le piaceva lei, almeno ha sempre detto così. Non penso di piacere a lui, quindi piuttosto che prendere una tranvata in faccia preferisco stavolta starmene in disparte”.

“Luca Daffrè fuori da qua non mi avrebbe mai guardata”, parla l’ex fidanzata di Paolo Brosio

Nelle scorse ore Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè si sono stuzzicati sotto lo sguardo di Estefania Bernal: l’intesa tra i due concorrenti è stata notata anche da Mercedesz Henger. Nonostante ciò, la pupa si è detta convinta che il modello e influencer non sia interessato a lei: “Da esterna noto che non gli piaccio”, venendo prontamente smentita dalla figlia di Eva Henger: “A me sembra di si, addirittura è molto più palese il suo interesse che il tuo se c’è”. A questo punto l’ex fidanzata di Paolo Brosio ha spiegato la sua presa di posizione: “Non dimostrerò mai così tanto interesse qua perchè ho paura di rimanere ferita e delusa. Non sono il suo tipo di ragazza, fuori da qua non mi avrebbe mai guardata. E’ abituato ad avere tutte le ragazze ai suoi piedi”. Mercedesz ha espresso il suo parere sull’ex volto di Uomini e Donne: “Che è un play boy lo abbiamo capito, però lui non aveva nessun motivo di mentire ieri, quando ha detto che nell’ultima frequentazione che si era lasciato prendere veramente”. La pupa è rimasta del suo parere: “Credo che si è ricreduto su di me, che gli possa piacere come amica, quindi inutile che mi faccio i castelli in aria, perchè so già che rimango delusa, mi fa piacere passare del tempo con lui. Io cerco l’amore con la a maiuscola. Vorrei una cosa naturale, che venisse tutto spontaneo”.

Mercedesz Henger stupita dall’atteggiamento della compagna di gioco: “Non me lo aspettavo”

Mercedesz Henger ha cercato di fare da cupido, visto che si è rivolta al modello e influencer dicendogli: “Hai notato che Maria Laura ha un interesse per te?”, che ha risposto: “Ho capito che mi sta lanciato una serie di apprezzamenti, io su di lei avevo un opinione prima di entrare che è cambiata nel tempo. Non so come comportarmi. Mi fa piacere passare del tempo con lei, al momento non c’è interesse”. Intanto la figlia di Eva Henger non ha nascosto di essere rimasta stupita dal comportamento della naufraga, che nei giorni scorsi si è messa a piangere: