Isola, Marco Maccarini si lamenta dei naufraghi: “Non mi hanno voluto capire”

Marco Maccarini lancia una frecciata velenosa ai naufraghi: il suo amaro sfogo

Il popolare conduttore è stato a Cayo Cochinos giusto un paio di settimane, ma tanto è bastato per farsi notare dagli altri naufraghi, i quali hanno spesso e volentieri mosso critiche nei suoi confronti, soprattutto per via delle sue invenzioni. Proprio in queste ultime ore ha risposto ad alcuni utenti su instagram, che ovviamente hanno voluto sapere qual è stato il suo bilancio su questa esperienza. E tra questi c’è anche chi gli ha fatto presente di essere assai dispiaciuto che non sia stato capito dagli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi. Il presentatore ha quindi preso la palla al balzo per sferrare una frecciatina velenosa nei confronti dei suoi ex compagni d’avventura:

“Non sono stato capito? Non mi hanno voluto capire…Gli altri volevano giocare contro di me e quindi hanno messo dei muri…”

Isola dei Famosi, l’ex naufrago disponibile a rivedere tutti i naufraghi: la confessione

Successivamente un altro utente su instagram ha chiesto a Marco Maccarini se pensa di poter rimanere in contatto con qualche naufrago una volta finita quest’ultima edizione del reality show vip condotta da Ilary Blasi (la finale è prevista lunedì 27 giugno). E l’ex naufrago, che nel periodo in cui ha vissuto a Cayo Cochinos ha discusso pesantemente con Nicolas Vapoiridis, ha subito risposto di non riservare alcun tipo di rancore, e quindi di non aver problemi a rivederli tutti a telecamere spente: “Sono disposto ad avere un rapporto d’amicizia con tutti, anche con quelli che più mi hanno attaccato…Sicuramente Nick, Lory, Gennaro, Edoardo anche…Davvero con tutti…”

Isola, l’ex naufrago svela: “Ho voluto partecipare per fare un’esperienza nuova”

Sempre un altro follower su instagram ha chiesto a Marco Maccarini il motivo per cui ha deciso di partecipare al reality show adventure di Canale 5. E quest’ultimo non ha nascosto di essere stato mosso dalla voglia di fare una nuova esperienza unica nel suo genere:

“Volevo fare un’esperienza unica, mettermi alla prova…Volòevo conoscere un nuovo me stesso…E poi volevo giocare…”

Anche in studio lunedì scorso ha rivelato alla conduttrice ed agli opinionisti che si porterà sempre dentro questa meravigliosa esperienza.