Nicolas Vaporidis perde le staffe contro Nick: “È un grande giocatore”

L’Isola dei Famosi, l’attore va su tutte le furie contro il naufrago: “E’ un giocatore molto furbo”

Questa non è stata per nulla una puntata semplice per Nick Luciani, il quale dopo aver discusso con Edoardo Tavassi all’inizio è stato attaccato anche da Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. Ed è stato proprio quest’ultimo ad aver dimostrato di avere il dente più avvelenato nei suoi confronti. Difatti in questa occasione l’attore, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, non ha fatto mistero di non riconoscerlo ormai più:

“Ha sorpreso a tutti…E’ sempre stato fuori da tutte le situazioni…Ha fatto una ripicca quando è stata danneggiata la tenda del fuoco per accusare Edoardo e Mercedesz…”

Secondo il naufrago avrebbe adottato una strategia per cercare di arrivare a tutti i costi in finale: “E’ un giocatore molto furbo…”

Nick Luciani non ci sta: “Mi avete attaccato in una maniera sbagliata”

Ha poi preso la parola il biondo naufrago dell’Isola dei Famosi, il quale ha voluto fare un importante chiarimento. Difatti quest’ultimo, che poco prima ha litigato con Edoardo Tavassi, è tornato a parlare della sua famosa propoosta bocciata sul razionare il riso sia a pranzo che a cena:

“Avevo fatto solo una proposta e mi avete attaccato in maniera sbagliata…Se ho alzato la voce è per il modo in cui mi avete aggredito…”

Successivamente è intervenuta anche Carmen Di Pietro, la quale ha dichiarato di aver espresso la sua opinione negativa in maniera assolutamente civile, ma nel momento in cui ha visto che è rimasto fermo sulle sue posizioni ha perso la pazienza.

Isola, il naufrago si difende: “Io stratega? Ma assolutamente no!”

Poco dopo è intervenuto anche Alvin, il quale ha fatto una domanda schietta e precisa a Nick Luciani: “Qui stanno dicendo che sei uno stratega…E’ vero?”. E quest’ultimo ha subito risposto negativamente, limitandosi a dire che fino a questo momento ha sempre accettato in silenzio le decisioni degli altri, ma adesso ha deciso di dire finalmente la sua:

“Loro però ti danno contro sempre in una maniera sbagliata…Fanno sembrare che io li attacchi, ma non è così…Nicolas risponde sempre male…”

Insomma è chiara una cosa un po’ a tutti: il naufrago è sempre più isolato dal resto del gruppo, che ormai l’ha preso di mira. Stasera andrà in nomination?