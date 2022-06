Isola, Pamela Petrarolo dopo l’eliminazione: “Ho avuto grande paura di…”

Pamela Petrarolo rompe il silenzio dopo la sua eliminazione: lo sfogo su instagram

E’ entrata in corsa a L’Isola dei Famosi, ma in poco tempo è riuscita a farsi voler bene sia dal pubblico a casa che dai naufraghi. Purtroppo però ad un passo dalla finale ha dovuto cedere il passo e tornare in Italia. Difatti quest’ultima ha perso il televoto contro Nick Luciani. Poco prima di rientrare in Italia ha però voluto fare una chiacchierata con i follower su instagram. E a chi le ha chiesto qual è stata la sua più grande paura nei giorni passati da sola a Playa Sgamadissima, ha subito risposto di aver vissuto male la gestione del fuoco:

“Gestire il fuoco è stato veramente difficile…L’ho dovuto fare 24/24, anche di notte…Potete immaginare che ho passato praticamente 21 giorni a non chiudere occhio…”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga lo confessa: “Il silenzio mi spaventa”

Un altro utente su instagram ha voluto provocare un po’ Pamela Petrarolo, asserendo che nel periodo in cui ha vissuto in completa solitudine su Playa Sgamadissima ha forse ecceduto nel parlare: “Ma lo sai che parlavi troppo?”. E l’ex naufraga, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha confessato di aver parlato tanto sulla Playa perchè una delle sue fobie è sempre stata il silenzio:

“Parlavo troppo per forza…Il silenzio mi spaventa…Dovevo tenermi in compagnia in qualche modo…”

L’ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi ha anche voluto precisare che il fatto di aver parlato troppo è stato anche un modo per tenersi in compagnia: “Dovevo pur fare qualcosa per non sentirmi sola…”

Isola, l’ex naufraga si guarda per la prima volta allo specchio: la sua reazione

Pamela Petrarolo, subito dopo essere stata eliminata dal reality show adventure, si è vista allo specchio. E ovviamente questo momento è stato ripreso dalle telecamere del reality per carpire la sua reazione. In questa occasione l’ex concorrente non ha nascosto tutto il suo stupore nel vedersi tanto dimagrita, arrivando a dire che forse non è mai stata così in forma neppure in adolescenza: “Sono magra ed abbronzata…Sono proprio carina…Non me l’aspettavo…Sarà sicuramente contento mio marito…”