Roger Balduino costretto ad abbandonare L’Isola: Pamela Petrarolo dispiaciuta

Pamela Petrarolo spiazzata dall’abbandono del brasiliano: “Notizia che non avrei mai voluto leggere”

Su Playa Sgamadissima non è tardata ad arrivare una bruttissima notizia a Pamela Petrarolo. La naufraga non l’ha presa per niente bene, non appena tramite un comunicato è stata messa al corrente dell’abbandono di Roger Balduino. Il concorrente brasiliano dopo essere finito in ospedale a causa di un infortunio alla caviglia che non gli consentiva neanche di camminare, non ha potuto continuare il gioco. Le parole lette dalla 45enne sono state le testuali: “Lo spirito dell’Isola ti informa che per motivi medici è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà a essere in solitaria”. La reazione della naufraga non si è fatta attendere:

“Mi aspettavo di tutto invece purtroppo è arrivata la notizia che non avrei mai voluto leggere“.

Nick Luciani si lamenta dell’atteggiamento della madre di Alessandro Iannoni: “Parla alle spalle”

Nel daytime de L’Isola dei Famosi che il publico ha avuto modo di seguire oggi su Canale 5, per iniziare c’è stata una discussione accesa tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. L’attore è sbottato non appena il cantante ha consigliato a lui e ad altri compagni di gioco di fare sia il pranzo e la cena. A difendere il 52enne è stata Lory Del Santo, mentre il cantante dei Cugini di Campagna che ha fatto perdere le staffe a Nicolas Vaporidis, si è lamentato anche di Carmen Di Pietro: “Esagera, strilla, parla alle spalle“.

Dopo 24 ore di punizione per aver infranto il regolamento, ai naufraghi di Playa Rinnovada è stato riacceso il fuoco, e nel contempo Estefania Bernal ha stuzzicato Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè facendogli questa domanda: “Cosa state combinando?”. La pupa ha fatto un complimento al modello e influencer: “Sei sempre stato bello anche senza addominali”. Quando il 26enne le ha detto: “Bello che non balla, bello che balla”, l’ex fidanzata di Paolo Brosio invece ha affermato: “Non so se sai ballare, dovremmo provare”.

Lo sfogo di Pamela Petrarolo su Playa Sgamadissima: “Mi è preso un grandissimo sconforto”

A questo punto a catturare l’attenzione è stata la naufraga approdata di recente su Playa Sgamadissima, che non ha reagito bene quando ha appreso che Roger Balduino non può proseguire il gioco, visto che ha pronunciato le testuali parole: