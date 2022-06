Isola, Mercedesz Henger delusa da Maria Laura De Vitis: “Ci sono cascata!”

La figlia di Eva Henger non se lo aspettava: “Cose brutte dietro le mie spalle”

In questi giorni c’è stata una discussione abbastanza accesa tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi. La naufraga questa sera durante la semifinale ha appreso le critiche che le hanno rivolto Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis. A deludere la 30enne è stata soprattutto la pupa, visto che dopo aver ascoltato ciò che ha detto su di lei ha affermato:

“E’ da quando è iniziata questa semifinale che piango, ci sono rimasta male di lei, ieri l’ho presa da parte, queste cose brutte l’ha dette dietro le mie spalle, la cosa più brutta è che io ci sono cascata”.

La pupa ripresa dall’opinionista nella semifinale: “Mettiti d’accordo con te stessa!”

Nella puntata de L’Isola dei Famosi in onda questa sera su Canale 5, dopo che sono stati decretati i finalisti, Maria Laura De Vitis ha spiegato la ragione per cui si è lamentata dell’atteggiamento che Mercedesz Henger ha avuto con Edoardo Tavassi di recente: “Ci siamo sempre confidate nell’ultimo periodo, poneva il dubbio su quello che lui provava per lei, io le ho consigliato di lasciarlo stare però lui oltre un certo limite non voleva andare”. A riprendere l’ex fidanzata di Paolo Brosio ci ha pensato Vladimir Luxuria: “Chiedo a te, ascolta, tu le hai detto buttati, dopo le hai rimproverato il fatto di averci provato con lui, mettiti d’accordo con te stessa!“.

La modella argentina criticata dalla nota showgirl: “Sempre stata dove tirava il vento”

La replica della pupa all’opinionista non si è fatta attendere, dato che si è giustificata con queste parole: “Le ho detto se vuoi stare meglio con te stessa vacci e chiarisci, ha fatto passi che io non le avevo consigliato di fare”. Vladimir Luxuria si è rivolta nuovamente all’ex fidanzata di Paolo Brosio dicendole: “Non ti chiederò mai consigli d’amore”. Intanto la figlia di Eva Henger che ha avuto una crisi in diretta, non ha nascosto ancora una volta che non se lo aspettava dalla pupa: “Mi sembri un arrampicatrice di specchi e mi ferisce”, che l’ha zittita dicendole: “La smetti di fare la vittima!”. Sempre questa sera Lory Del Santo dallo studio ha criticato Estefania Bernal, quando è approdata su Playa Sgamadissima: “Ha giocato non trasparente, sempre stata dove tirava il vento“.