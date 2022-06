Mercedesz Henger ha avuto una crisi in diretta: “E’ stato un attacco d’ansia”

L’Isola dei Famosi, la naufraga ha un crollo: l’amaro sfogo in diretta

Poco fa il pubblico a casa, tramite un televoto flash, ha deciso di mandare in finale Mercedesz Henger, la quale ha però avuto una reazione in diretta del tutto inaspettata. Cos’è successo? In pratica la ragazza, nel momento in cui andava in onda la pubblicità, ha avuto una crisi. A rivelarlo è stata lei stessa a Ilary Blasi:

“Ho avuto un attacco d’ansia…Sono finalista? Dovrei essere felice, ma è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri…”

Quest’ultima ha poi dichiarato di essere un po’ frastornata perchè mai avrebbe pensato di battere Estefania, che a Cayo Cochinos c’è da 3 mesi tondi, tondi.

Mercedesz Henger non se ne fa una ragione: interviene Vladimir Luxuria

Successivamente ha preso la parola la popolare opinionista dell’Isola dei Famosi, la quale ha subito voluto spronare la naufraga, che poco prima ha salutato Edoardo Tavassi:

“Dici di credere tu abbia avuto poco rispetto nei confronti degli altri…Tu invece devi gioire e rispettare l’esito del televoto…Ti hanno voluta in finale…”

E la figlia di Eva Henger non ha potuto far altro che dare ragione all’opinionista, asserendo di star vivendo un mix incredibile di emozioni tutte insieme per il fatto di essere arrivata a questo traguardo totalmente inatteso.

Isola, la naufraga parla con sua sorella: “Ti amo tantissimo”

La conduttrice ha poi dato la parola alla sorella di Mercedesz Henger in studio, la quale ha voluto farle sapere che tutta la famiglia è assolutamente fiera per il percorso che ha fatto in questi mesi nel reality adventure di Canale 5: “Sono tutti fieri di te, ma non piangere perchè poi piango anch’io…” E la naufraga, dopo essersi asciugata le lacrime, ha subito ringraziato gli autori per averle dato la possibilità di parlare con la sua sorellina:

“Ti amo tantissimo, mi avete fatto una sorpresa incredibile…Non potevate farmi regalo più grande…”

La sorella ha poi voluto spronare la naufraga, asserendo che se ha battuto Estefania Bernal al televoto è perchè se lo merita: “Piaci al pubblico e tutti sanno quanto sei solare…Sei sempre stata vera…” E Mercedesz ha promesso che stringerà i denti da qua alla finale.