Italia Si, trasmessa una puntata anomala. Liorni: “È successo qualcosa…”

Marco Liorni e la puntata speciale di oggi: “Torniamo su storie dopo le quali è accaduto qualcosa”

E’ terminata l’edizione 2021/2022 di Italia Si, visto anche l’impegno del conduttore alla guida della nuova edizione di Reazione a catena, al via lunedì, motivo per il quale la Rai oggi, sabato 4 giugno, ha deciso di mandare in onda una puntata speciale del programma, dal sottotitolato ‘Podio e poi’, com’è successo diverse altre volte in passato. E proprio aprendo la puntata in questione, in onda nel tradizionale orario delle 17.00 circa, Marco ha spiegato ai telespettatori sintonizzati su Rai1: “Oggi vi racconteremo di nuovo alcune delle più belle storie di quest’anno, ma anche degli anni scorsi, dopo le quali è successo qualcosa…”. Dunque il pubblico ha potuto vedere che evoluzione hanno avuto le principali vicende trattate dalla trasmissione negli ultimi quattro anni.

A Italia Si è tornato il medico che ha ispirato la fiction Doc-Nelle tue mani

Anticipando, appunto, alcune delle storie previste nell’appuntamento di oggi, Marco Liorni nei primi secondi della trasmissione ha annunciato: “Tornerà il dottore al quale è ispirata la serie tv Doc-Nelle tue mani”. A fine puntata ha confermato invece la data del ritorno del programma che, come abbiamo già scritto in altri articoli, è quella di sabato 17 settembre: “Vi aspettiamo, in quella data, per la quinta edizione di Italia Si“ ha asserito tra gli applausi finali.

Se avete nostalgia del nostro programma, nei prossimi sabati vi proporremo degli appuntamenti intitolati ‘Italia Si bis’, nei quali rivedrete alcune delle storie più emozionanti

ha annunciato inoltre, sempre chiudendo la puntata.

“Grazie alla squadra di lavoro e a voi a casa”, i saluti finali del conduttore

Prima di cedere la linea al collega Flavio Insinna per L’Eredità, Marco Liorni ha ringraziato ovviamente tutta la squadra che da novembre scorso ha lavorato alla realizzazione del programma, rivolgendo gli ultimi ringraziamenti ai telespettatori, ai quali ha ricordato che lunedì partirà Reazione a catena (a tal proposito in una recente intervista ha raccontato perchè a volte perde le staffe…).