Jessica Selassiè travolta dal gossip: “Costretta a farlo”. La sua decisione

Jessica Selassiè è stata costretta a prendere una decisione importante: “Voglio tutelare la mia vita privata”

La giovane principessa etiope, dal momento in cui ha messo piede fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, è stata travolta dal gossip. Difatti sul suo rapporto con Barù ne sono state dette di tutti i colori. E non c’è mai stato neppure un giorno in cui la ragazza non sia stata accoppiata a un ragazzo qualsiasi, solo perchè magari è spuntata sui social una foto. Adesso però l’ex gieffina si è stufata. Difatti in queste ore si è sfogata amaramente su instagram, annunciando di voler tutelare assolutamente la sua privacy:

“Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata…”

La principessa Selassiè è stanca del gossip: “Adirò per vie legali”

Jessica Selassiè, dopo aver rivelato ai suoi tantissimi follower su instagram di voler tutelare in ogni modo la sua vita privata, ha anche colto la palla al balzo per annunciare a tutti che adirà per vie legali nei confronti di chi ha messo in giro illazioni sul conto senza alcun tipo di fondamento: “Ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente…” Una presa di posizione davvero netta e precisa, ma che ha fatto ovviamente capire a tutti che ormai la ragazza, sempre al centro del gossip, è arrivata al limite della sopportazione.

GF Vip, l’ex concorrente lancia un avvertimento: “Chiunque violerà la mia privacy andrà incontro a conseguenze serie”

Jessica Selassiè ha poi concluso questo suo intervento sul social fotografico lanciando un avvertimento a tutti. Difatti quest’ultima ha rivelato che chi da questo momento si permetterà di fare illazioni sul suo conto o inventerà storie d’amore dovrà risponderne alla legge:

“Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza ne dovrà rispondere davanti alla Legge…”

E questa sua decisione ha diviso l’opinione pubblica. Sui social c’è chi ha preso le sue difese, asserendo di credere abbia agito nella maniera più giusta, e c’è chi invece ha espresso molte perplessità. Comunque sia la ragazza ha preso una sua decisione, preferendo rimanere alla larga dal clamore del gossip.