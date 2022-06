Jessica Selassiè ha dimenticato Barù con un altro? Ecco tutta la verità

Deddy e la principessa Selassiè si sono messi insieme? L’indiscrezione

Ormai non c’è davvero un giorno in cui sui social non si parli della vita privata di Jessica Selassiè dopo che ormai è stato appurato che con Barù non c’è assolutamente alcuna possibilità che possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. E giusto in queste ultime ore la ragazza ha fatto discutere per via di una foto che ha pubblicato su instagram. Difatti i suoi tantissimi fan hanno notato che la foto di un muro pubblicato dalla ragazza sul social fotografico sarebbe identico a quello che si può vedere in un selfie del popolare cantante uscito dalla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Per tale ragione in tanti sui social hanno iniziato a fantasticare sul fatto che tra loro potrebbe essere nata un’amicizia speciale trovandosi magari nello stesso luogo (i due hanno pubblicato queste foto a distanza di poco l’una dall’altro). Sarà vero?

Jessica Selassiè smentisce flirt con il cantante di Amici di Maria De Filippi: lo sfogo

Ovviamente tutte queste illazioni sono arrivate anche all’orecchio della giovane ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E quest’ultima ha subito tenuto a smentire seccamente su instagram di star frequentando al momento Deddy o chissà chi altro, limitandosi a bollare il tutto come una grande fake news: “Sono tutte ca**ate…” Insomma a quanto pare la giovane principessa etiope, che continua ad essere sempre al centro del gossip, avrebbe ancora il cuore libero, anche dopo non essere riuscita a conquistare il cuore di Barù.

Jessica e Deddy si sono incontrati: ecco dove e quando

C’è però da segnalare che quest’ultimo gossip non è partito a caso. Difatti la giovane principessa Selassiè ha incontrato giorni fa il cantante di Amici di Maria De Filippi al concerto di Aka7even. E magari in quella occasione i due potrebbero anche stretto una bella amicizia. Tra l’altro i due ragazzi si seguono a vicenda su instagram. Tuttavia illazioni o meno, la ragazza è stata chiara e netta nel dire di essere single e ancora alla ricerca del suo principe azzurro, con buona pace dei suoi tantissimi fan, che la vorrebbero tanto vedere felice al fianco di un ragazzo.